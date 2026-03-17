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不敵少子化浪潮 台東新生兒人數4年來首度下降

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
在少子化浪潮中，台東縣出生人口難得出現連續3年正成長，不過去年未能再持續上升。圖／台東縣府提供
在少子化浪潮中，台東縣出生人口難得出現連續3年正成長，不過去年未能再持續上升。圖／台東縣府提供

從2022年至2024年，台東縣新生兒連續3年正成長，不過去年比前一年度減少339人，4年來出現首度下降。議員認為，光靠中央與地方提供的生育補助，很難構成決定性誘因，補助政策應顧及職場雇主及請育嬰假的代班同仁。縣府表示，台東粗出生率仍維持全國前段，將續推友善生育與育兒支持措施，減輕育兒負擔。

台東縣出生人口數2022年1405人、2023年1468人、2024年1559人，2025年1220人，在連續3年正成長之後去年驟降。

今年元旦起中央祭出10萬元「生育給付」，台東縣民另享第一胎4萬元，第二胎4.5萬元，第三胎以後每胎5萬元補助。

議員簡維國指出，台東縣首胎補助從1萬元增至4萬元，今年起還有中央補助，然而養育小孩需花費數百萬元，一次性補助占比低，很難構成「決定性」誘因。

針對新生兒減少現象，縣府回應，依據內政部戶政司資料，台東縣近一年多來多數月份粗出生率維持在全國前段，在全國少子化趨勢持續的情況下，整體生育情形相對穩定。

除提供未滿2歲幼兒育兒津貼及托育補助外，設有11處公私立托嬰中心，且收費一致，今年預計還會增加四處托嬰中心，收托量新增120人。更推出全國首創加碼補助新建托兒設施，最高達550萬元，協助企業設置托育空間。

縣長饒慶鈴表示，面對少子化帶來的人口挑戰，縣府近年持續推動多項友善生育與育兒支持措施，透過實質補助與多元服務，減輕家庭育兒負擔，打造更適合家庭生活與孩子成長的環境，讓更多家庭願意在台東生育、安心生活。

簡維國建議，台東以中小企業為主，現行政策的所有資源都給生育者，但影響廣及整個職場，因為員工請育嬰假，老闆扛人力缺口、同事扛工作轉嫁、請假的人也怕回不了原位，三方只要有一方不甘願，制度再好也沒人敢用，所以應往「三方都有誘因」的方向前進。

育兒津貼 簡維國 中小企業

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