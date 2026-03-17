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馬太鞍溪風飛沙 3鄉鎮空品差
馬太鞍溪去年九月堰塞湖潰決後，溪床堆積大量土砂，水利署展開疏濬與堤防復建，因土石翻動及砂石車頻繁進出，河床塵土飛揚，沙塵隨風飄往光復、鳳林與萬榮，引發民怨。水利署表示，已加強工區與運輸路線灑水，設置洗車設備清洗車輛，以降低揚塵。
花蓮縣議長張峻表示，馬太鞍溪整段河床正同步疏濬及相關工程，大量土石翻動，砂石車往返加劇塵土瀰漫，近期強風帶動，沙塵朝光復、鳳林及萬榮等方向擴散，居民明顯感受空氣品質變差。
水利署第九河川分署副分署長林弘毅指示工程單位加強灑水，並在出入口設置洗車設備，避免車輛夾帶泥砂上路，同時派灑水車沿運輸路線定時灑水，降低揚塵。
林指出，馬太鞍溪疏濬工程第一、二期累計疏濬超過一千四百七十六萬立方公尺土石；第二期目標是四月汛期前完成。土方利用方面，部分土石暫置鳳林鎮，將配合堤防工程在光復規畫新的堆置區。
水利署說明，光復堤防復建工程全長約兩千五百公尺，拚今年汛期前完成受損堤防修復，恢復原有一百年防洪保護標準；後續建高規格堤防及第二道堤防工程預計明年底完工。
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