馬太鞍溪風飛沙 3鄉鎮空品差

宜蘭市復興路學區的向日葵冰品名店今天突然傳出歇業，老闆娘尚未宣布消息，但她的兒子在社群平台貼文證實「下台一鞠躬」，「緣份已盡，感謝大家支持」。這家冰店經營將近30年、陪伴很多學生從小吃到大，消息傳出後讓人直呼「不捨，要哭了」，「為何沒有緩衝期？」從此吃不到了。

2026-03-16 16:45