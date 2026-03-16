快訊

把握明後好天氣！濃霧、溫差影響大 這日北東變天降雨機率增

鴻海今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆氨氣外洩害民眾聞惡臭 貯槽輸送管線老舊破損釀禍…環保局開罰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供
基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供

基隆環保局今天表示，中山區中和路一家停業的公司，疑似發生氨氣外洩，造成空氣汙染，違反空氣汙染防制法，將依法告發處分，並已要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。

基隆市消防局今天上午8時25分接獲報案，在中和路聞到疑似氨氣臭味。消防人員到現，也聞到濃重氨氣味道，發現是從當地一家未營業的公司廠房散發出來，對疑為洩漏源的廢棄機組出水，進行周界防護。

環保局下午指出，上午接獲消防局通報後，稽查人員前往查處時，陣到刺鼻異味，並查出外洩氣體是氨氣，屬空氣污染防制法施行細則規定的毒性汙染物。

環保局表示，因為這家公司的氨氣貯槽輸送管線老舊破損，導致氨氣外洩並逸散至空氣中。事發時廠房內無人駐守，聯絡到業者出面，會同消防人員進入廠區，關閉相關管線閥門，並以灑水方式降低空氣中氨氣濃度，以防止汙染持續擴散。

環保局說，業者所有的氨氣外洩，散發惡臭汙染空氣，將依法告發處分，並持續追蹤業者後續改善情形，要求確實檢修設備、落實管理，避免類似事件再次發生，維護周遭環境品質及民眾健康。

基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供
基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供

基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供
基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供

基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供
基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供

基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供
基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供

基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供
基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供

基隆 環保局 消防人員

延伸閱讀

竹科台電變電所爆炸 高虹安要求停工調查、啟動職災關懷

竹科台電變電所送電測試突爆炸 下班車潮恐受影響

獨／竹科台電變電所爆炸起火 3人遭炸傷1人無生命跡象

台中工地鋼筋掉落砸車毀民宅 市府勒令停工開罰

相關新聞

宜蘭向日葵冰店驚傳歇業！經營30年承載兩代回憶 老闆娘盼尋接班人

宜蘭市復興路學區的向日葵冰品名店今天突然傳出歇業，老闆娘尚未宣布消息，但她的兒子在社群平台貼文證實「下台一鞠躬」，「緣份已盡，感謝大家支持」。這家冰店經營將近30年、陪伴很多學生從小吃到大，消息傳出後讓人直呼「不捨，要哭了」，「為何沒有緩衝期？」從此吃不到了。

礁溪湯圍溝「鴿屎之亂」遊客餵鴿害慘住戶陽台 宜縣府祭重罰最高6千

宜蘭礁溪鄉知名觀光勝地湯圍溝溫泉公園傳出「鴿屎」危害」！因遊客頻繁餵食，導致大量鴿群長期滯留聚集，不僅重創景區景觀衛生，鴿群更成群飛往周邊大樓陽台棲息、排泄，讓當地居民叫苦。宜蘭縣政府發布公告，全面禁止在公園內餵食禽鳥，違者將面臨最高6000元的罰鍰。

基隆氨氣外洩害民眾聞惡臭 貯槽輸送管線老舊破損釀禍…環保局開罰

基隆市環保局今天表示，中山區中和路一家停業的公司，疑似發生氨氣外洩，造成空氣汙染，違反空氣汙染防制法，將依法告發處分，並已要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。

VR交通安全體驗首進基隆校園 學生試騎機車撞上過斑馬線的小孩

基隆市機車事故死傷比率高，全國無照騎車件數也攀高，監理機關和警方今到二信高中，舉辦VR機車交通安全體驗活動，讓學生模擬騎機車，騎士「眼前」畫面投射大螢幕，讓騎車者身歷其境，觀看者看到模擬狀況，希望有助遏止無照騎車，導正錯誤駕駛觀念。

馬太鞍溪整治工程掀沙塵飄向3鄉鎮 水利署加強灑水、洗車設備抑制

花蓮縣馬太鞍溪去年9月堰塞湖潰決後，溪床堆積大量土砂，水利署展開疏濬與堤防復建工程，但因土石翻動及砂石車頻繁進出，河床塵土飛揚，沙塵隨風飄往光復、鳳林與萬榮。水利署表示，已加強工區與運輸路線灑水，並設置洗車設備清洗車輛，以降低揚塵。

金屬中心「共榮嘉年華」今起登場 展現逾一甲子技術能量

金屬工業研究發展中心創立63周年，今起舉行為期3天的「金工顧產業 共榮嘉年華」，展示逾一甲子的研發能量，經濟部政務次長何晉滄看好金工中心在醫材、無人機、國防航太、綠能轉型及新材料領域等前景，期許發揮在地創新引擎角色，提升台灣在全球供應鏈價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。