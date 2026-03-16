基隆氨氣外洩害民眾聞惡臭 貯槽輸送管線老舊破損釀禍…環保局開罰

基隆市環保局今天表示，中山區中和路一家停業的公司，疑似發生氨氣外洩，造成空氣汙染，違反空氣汙染防制法，將依法告發處分，並已要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。

基隆市消防局今天上午8時25分接獲報案，在中和路聞到疑似氨氣臭味。消防人員到現，也聞到濃重氨氣味道，發現是從當地一家未營業的公司廠房散發出來，對疑為洩漏源的廢棄機組出水，進行周界防護。

環保局下午指出，上午接獲消防局通報後，稽查人員前往查處時，陣到刺鼻異味，並查出外洩氣體是氨氣，屬空氣污染防制法施行細則規定的毒性汙染物。

環保局表示，因為這家公司的氨氣貯槽輸送管線老舊破損，導致氨氣外洩並逸散至空氣中。事發時廠房內無人駐守，聯絡到業者出面，會同消防人員進入廠區，關閉相關管線閥門，並以灑水方式降低空氣中氨氣濃度，以防止汙染持續擴散。

環保局說，業者所有的氨氣外洩，散發惡臭汙染空氣，將依法告發處分，並持續追蹤業者後續改善情形，要求確實檢修設備、落實管理，避免類似事件再次發生，維護周遭環境品質及民眾健康。

基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供

基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供

基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供

基隆市中和路一家停業的公司疑似氨氣外洩，環保局將依違反空氣汙染防制法告發處分，並要求業者將剩餘氨氣置入儲槽，避免再次外洩。圖／環保局提供