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礁溪湯圍溝「鴿屎之亂」遊客餵鴿害慘住戶陽台 宜縣府祭重罰最高6千
宜蘭礁溪鄉知名觀光勝地湯圍溝溫泉公園傳出「鴿屎」危害」！因遊客頻繁餵食，導致大量鴿群長期滯留聚集，不僅重創景區景觀衛生，鴿群更成群飛往周邊大樓陽台棲息、排泄，讓當地居民叫苦。宜蘭縣政府發布公告，全面禁止在公園內餵食禽鳥，違者將面臨最高6000元的罰鍰。
湯圍溝溫泉公園向來以溫泉魚與日式庭園造景聞名，但遊客隨手拋灑飼料餵鴿的行為，卻演變成周邊住戶的惡夢。無黨籍縣議員林聰池指出，近期接獲大量附近大樓住戶陳情，表示遊客在公園餵鴿引發連鎖反應，鴿子吃飽後便飛往民宅陽台歇息，把陽台當廁所，留下滿地鳥糞。
受害住戶無奈地表示，陽台幾乎被鴿屎占領，長期累積下來不僅惡臭難聞，更因為乾涸後產生黏性，極其難以清洗，「洗都洗不掉，造成生活極大困擾」。住戶也擔憂，大量禽鳥聚集可能潛藏禽流感風險，威脅家中長輩與孩童的健康，強烈呼籲遊客能體諒居民處境，停止餵食行為。
對此，宜蘭縣政府工旅處長李東儒表示，湯圍溝是宜蘭重要的觀光門面，實地調查後發現餵食情形確實嚴重，鴿群產生的糞便不僅汙染公園步道、公共設施與周邊道路，更對公共衛生造成威脅。
為維護環境整潔與遊客健康，縣府月前完成公告，禁止在湯圍溝溫泉公園餵食禽鳥。李東儒強調，若發現違規行為，將依宜蘭縣公園管理自治條例開罰1200元至6000元，未來將持續加強宣導並落實執法取締。
縣議員林聰池也要求縣府在公園及公共空間增設明顯告示牌，提醒民眾「愛牠就不要餵牠」。縣府呼籲，觀光區的整潔需由大家共同維護，請遊客配合防疫與環保政策，切勿因一時興起餵食，荷包失血，影響在地居民生活品質。
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