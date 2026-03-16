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宜蘭向日葵冰店驚傳歇業！經營30年承載兩代回憶 老闆娘盼尋接班人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭向日葵冰店今天在臉書粉專貼出「暫停營業，後續另行公告」。圖／翻攝自臉書粉專
宜蘭向日葵冰店今天在臉書粉專貼出「暫停營業，後續另行公告」。圖／翻攝自臉書粉專

宜蘭市復興路學區的向日葵冰品名店今天突然傳出歇業，老闆娘尚未宣布消息，但她的兒子在社群平台貼文證實「下台一鞠躬」，「緣份已盡，感謝大家支持」。這家冰店經營將近30年、陪伴很多學生從小吃到大，消息傳出後讓人直呼「不捨，要哭了」，「為何沒有緩衝期？」從此吃不到了。

向日葵冰店位於宜蘭市復興路與文化路口，鄰近復興國中、宜蘭高中及宜蘭大學，由於冰品種類多，老闆娘採用天然食材熬製配料，價格公道、俗擱大碗、CP值高，吸引交友聯誼或社團聚會常來吃冰，有些學生長大結婚後又帶第二代來品嘗，傳承美好回憶。

未料，宜蘭向日葵冰店今天在臉書粉專貼出「暫停營業，後續另行公告」，老闆娘兒子在社群平台「threads」也貼文，「今天和大家下台一鞠躬，很感謝大家多年來的支持，這裡承載了我接近30年的回憶，有苦也有歡笑，我會好好保存，人生的旅人們，有緣再相見」。

老闆娘看到兒子的貼文回應「兒子你也太讓我驚嚇！你可能不知道我有在脆，我都還沒有公佈，已經全宜蘭都知道了」，隨後她也感謝大家的支持與愛護，目前接手人正在尋找，希望可以找到合適人選」。

這家店挺過疫情，老闆娘與很多常客幾乎成了朋友，停業消息傳出後讓人不捨，紛紛把他們曾經在向日葵吃過的冰品貼在社群回憶，「每次剉冰都把它當作是藝術」，「用心剉好剉漂亮」，「我最愛的巨無霸冰，還有聚寶盆」，「高中常吃，夏天幾乎每天報到」，「怎麼關了？我要哭了啦」。

有人說，「向日葵幾乎成了宜蘭的重要地標」，「老闆娘還會放捐款箱，捐助弱勢兒」，「向日葵不但冰好吃，自製芋圓或湯圓，無色素無防腐劑」，「情人節還會舉辦吃冰抽電影票」，說不完的美好故事。

向日葵傳統的紅豆牛奶冰、紅豆芋頭牛奶冰、紅豆芋泥牛奶冰，料好實在；造型研發的聚寶盆、黑色荒原、火山爆發等冰品，讓人眼睛一亮，吃冰之餘也多了視覺享受，如今突傳歇業，讓人一下子難以接受，直呼為何「沒有緩衝期」，「想再回味都沒機會了」。

宜蘭向日葵冰店驚傳歇業，店家各式冰品美味，CP值高，陪伴很多學生成長的老店，傳出結束營業，讓人不捨。圖／翻攝自冰店臉書
宜蘭向日葵冰店驚傳歇業，店家各式冰品美味，CP值高，陪伴很多學生成長的老店，傳出結束營業，讓人不捨。圖／翻攝自冰店臉書

民眾聽到向日葵冰店結束營業，貼文哭臉「太突然了」。圖／翻攝自threads
民眾聽到向日葵冰店結束營業，貼文哭臉「太突然了」。圖／翻攝自threads

宜蘭向日葵冰店老闆娘的兒子貼文，感謝大家支持，下台一鞠躬。圖／翻攝自threads
宜蘭向日葵冰店老闆娘的兒子貼文，感謝大家支持，下台一鞠躬。圖／翻攝自threads

宜蘭向日葵冰店驚傳歇業，店家各式冰品美味，CP值高，陪伴很多學生成長的老店，結束營業讓人不捨。圖／翻攝自冰店臉書
宜蘭向日葵冰店驚傳歇業，店家各式冰品美味，CP值高，陪伴很多學生成長的老店，結束營業讓人不捨。圖／翻攝自冰店臉書

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