VR交通安全體驗首進基隆校園 學生試騎機車撞上過斑馬線的小孩

基隆市機車事故死傷比率高，全國無照騎車件數也攀高，監理機關和警方今到二信高中，舉辦VR機車交通安全體驗活動，讓學生模擬騎機車，騎士「眼前」畫面投射大螢幕，讓騎車者身歷其境，觀看者看到模擬狀況，希望有助遏止無照騎車，導正錯誤駕駛觀念。

公路局台北市區監理所基隆監理站已設置VR交通安全體驗專區，讓學習騎車技巧和應變能力更有趣，並在今天首度進入校園，由台北市區監理所技正葉東龍、基隆市警局交通警察隊交安組長楊弘亮，向學生宣導安全騎車觀念。

基隆監理站指出，統計顯示2025年全國未成年無照駕駛約2萬件，成年無照駕駛高達26萬件。為避免未成年無照駕駛問題攀升，規畫以VR機車交通安全體驗方式，宣導機車無照違規駕駛的危害，並在今天首次進入校園。

VR機車交通安全體驗強調以啟發式、直覺式、沉浸式的教育方式，讓同學主動學習，達成認知跟行為同時改變，提升用路安全。

當學生坐上機車，戴上VR設備後，可以模擬實際騎機車情境，有名學生騎車時，第一次通過斑馬線有停車，讓行人先通過，但在下一個斑馬線，卻撞上跑步通過的小孩。騎士看到的畫面會投射在宣導會場的大螢幕，讓其他覺生看到他騎車的動態。

葉東龍說，後續還會到其他高中職，透過交通安全體驗VR設備宣導，讓更多同學體驗無照違規騎機車的危險性，提升用路安全。基隆地區還沒滿18歲取得考照資格的學生，可以先到基隆監理站了解相關資訊，並建議到駕訓班接受完整的訓練，有且取得駕照，並對防禦駕駛更有概念，上路比較安全。

楊弘亮表示，警方每年都會到高中職，針對即將滿18歲的學生，宣導無照駕駛人肇事的責任，並提供無照肇事死亡事故的案例，讓學生的印象更深刻，避免違規。

楊弘亮也提醒學生，未達18歲取得駕照前，不能偷騎摩托車、偷開車，家長也要用心留意家裡的小孩，是不是半夜有偷騎車出去玩的狀況。青春只有一次，但不是要把自己的生命當做遊戲來玩。

監理機關和警方今到二信高中，舉辦VR機車交通安全體驗活動，希望有助遏止無照騎車行為，導正錯誤駕駛觀念。記者邱瑞杰／翻攝