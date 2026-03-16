藝術大師「蕭勤九十紀念展」創價宜蘭館展出 簡約構圖的宇宙觀

紀念國際藝術大師蕭勤90歲冥壽，台灣創價學會「文化尋根．建構台灣美術百年史」系列展覽，特別推出「宇宙能量：蕭勤九十紀念展」，即日起在創價美術館宜蘭館展出，從多件極簡的點線構圖畫作中，感受這位藝術家如何將波瀾壯闊的宇宙觀，縮影於畫布之上。

此次展覽包含29幅繪畫與版畫、1件陶瓷及4件雕塑，昨天下午開幕由代理縣長林茂盛、議長張勝德、市長陳美玲、宜蘭大學校長陳威戎、台灣創價學會常務副理事長洪玉柱、蕭勤國際文化藝術基金會董事長吳素琴等人開幕剪綵，見證這場結合宇宙觀與生命哲思的藝術盛宴。

蕭勤1935年生於上海，1949年隨親人來台，師承現代繪畫先驅李仲生，成為台灣現代藝術史著名的「東方畫會」創始成員，1950年遠赴西班牙深造，長年旅居義大利。

他是一位跨越國界的藝術先鋒，最受矚目的成就之一就是發起「Punto（點）」龐圖國際藝術運動，從東方畫會到龐圖運動，一位活躍於國際舞台的重要華人藝術家；但他虛懷若谷，常說自己是「傳達者」，從來不會因為「獨創的表現」而驕傲，唯有如此「心虛」及「無我」，才能感受及傳達更多東西。

他把東方哲思與現代抽象畫結合，作品不僅是藝術，更是對生命的感悟，從流動的色彩與強勁筆觸，探索對宇宙能量與生命真諦的思考，尤其在面對女兒意外離世的巨慟後，創作風格轉趨內省，把悲情轉化為對生命的永恆祝福，作品呈現大面積純粹色彩與簡潔空間，自由奔放且充滿生命力。

主辦單位台灣創價學會自2003年起推動「文化尋根」系列展覽，協助將近160位藝術家舉辦超過600場展覽，成為台灣美術史建構的重要平台；此外學會透過「行動美術館」計畫，截至2024年底走訪全台超過6400所校園，散播藝術種子。

「宇宙能量：蕭勤九十紀念展」在創價美術館宜蘭館，宜蘭市陽明路131巷99號，展至7月18日，邀請民眾走進展場，在蕭勤的畫作中尋找生命能量與宇宙想像的交匯點。

國際藝術大師蕭勤的作品，呈現大面積純粹色彩與簡潔空間，自由奔放且充滿生命力。圖／台灣創價學會宜蘭館提供

國際藝術大師蕭勤的作品，呈現大面積純粹色彩與簡潔空間，自由奔放且充滿生命力。圖／台灣創價學會宜蘭館提供

宜蘭代理縣長林茂盛、議長張勝德、市長陳美玲、宜蘭大學校長陳威戎、台灣創價學會常務副理事長洪玉柱、蕭勤國際文化藝術基金會董事長吳素琴等人，見證結合宇宙觀與生命哲思的藝術展覽。圖／台灣創價學會宜蘭館提供

「文化尋根．建構台灣美術百年史」系列展覽，展出29幅繪畫與版畫、1件陶瓷及4件雕塑，展期至7月18日。圖／台灣創價學會宜蘭館提供

代理縣長、議長及市長等人參觀國際藝術大師蕭勤90歲冥壽紀念展，從他極簡的點線結構畫作中，感受這位藝術家如何將波瀾壯闊的宇宙觀，縮影於畫布之上。圖／台灣創價學會宜蘭館提供。