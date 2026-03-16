馬太鞍溪整治工程掀沙塵飄向3鄉鎮 水利署加強灑水、洗車設備抑制

花蓮縣馬太鞍溪去年9月堰塞湖潰決後，溪床堆積大量土砂，水利署展開疏濬與堤防復建工程，但因土石翻動及砂石車頻繁進出，河床塵土飛揚，沙塵隨風飄往光復、鳳林與萬榮。水利署表示，已加強工區與運輸路線灑水，並設置洗車設備清洗車輛，以降低揚塵。

花蓮縣議會議長張峻表示，目前馬太鞍溪整段河床正同步疏濬及相關工程，大量土石翻動，加上砂石車往返頻繁，使得工區塵土瀰漫。近期在強風帶動下，沙塵已逐漸向光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉方向擴散，周邊居民明顯感受到空氣品質變差、灰塵增加，呼籲水利署與相關單位加強灑水、抑塵等。

水利署第九河川分署副分署長林弘毅表示，針對工區揚塵問題，工程單位已加強灑水作業，並在出入口設置洗車設備清洗砂石車，避免車輛夾帶泥砂上路，同時派出灑水車沿運輸路線定期灑水，以降低揚塵情形。

林弘毅指出，目前馬太鞍溪疏濬工程第一、二期已累計疏濬超過1476萬立方公尺土石，第二期目標在4月汛期前完成。汛期期間仍會依颱風或豪雨狀況安排緊急疏濬，大水過後也會視河道狀況機動清疏。

在土方利用方面，目前部分土石暫置於鳳林鎮，未來將配合堤防工程，在光復規畫新的堆置區，作為高規格堤防興建所需材料。

水利署表示，光復堤防復建工程全長約2500公尺，預計今年汛期前完成受損堤防修復，恢復原有100年防洪保護標準；後續高規格堤防及第二道堤防工程預計明年底完工。另在北岸萬榮鄉明利村至馬太鞍溪橋上游左岸，已完成約1800公尺臨時土堤加高，並將再施作約2060公尺保護工程，預計今年5月底前完成。