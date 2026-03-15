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雨水正常助攻！花蓮箭筍今年豐收 月底市集再推山林好味道

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮箭筍產季來臨，今年因氣候穩定產量優於往年。資料照
花蓮箭筍產季來臨，今年因氣候穩定產量優於往年。資料照

花蓮箭筍產季到來，全縣種植約200公頃，每公頃產量約1至2噸，今年因氣候穩定產量優於往年，萬榮、光復及新秀地區皆有產出，各地風味不同。萬榮鄉公所指出，今年雨量正常，產量可望較去年增加，月底還有箭筍等農產品推廣市集。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，花蓮箭筍大概1公頃有1到2噸的產量，總面積是200公頃左右，產量比去年，前年都還好，因為天氣相對來說比較穩定，然後比去年前來說都是有豐收的狀態，那目前是剛開始要採收，市場行情大概1台斤300至500元。

陳淑雯指出，萬榮鄉、光復鄉產箭筍，新城、秀林也有產出，產季出來的狀況不同，山區可能比較盛產，每個地方的箭筍都有不同的風味，有廚師說，像光復阿陶莫部落的箭筍比較有牛奶味，南邊的就比較有苦味等。

陳淑雯說，針對箭筍也有一系列的行銷，包括昨天到5月10日在黃昏市場開賣，今天起在光豐超市前面的市集，也是一路到5月10日；除了3月22日的箭筍宴，緊接著會到台北行銷，時間為3月27、28、29日。

萬榮鄉長梁光明說，3月底到4月初是箭筍盛產期，雖然還沒辦法統計產量，不過可以確定今年會比去年產量好，主要原因是去年雨量太少，箭筍需要雨水才能生長，今年雨量正常，產量不是問題，甚至比去年多約1個月採收。但產量好就要擔心山上猴子、山羌、山豬等動物來搶食，農友也很辛苦。

梁光明說，13日下午開賣後，箭筍直接被秒殺，提醒大家3月29日至31日在遠百還有市集，從當季新鮮箭筍到馬告香料製品、油茶相關產品及安心健康的有機土雞蛋等都有販售，歡迎到場選購。

萬榮鄉公所周末在遠百前廣場辦市集，民眾嘗試剝箭筍，月底還有3天市集。圖／萬榮鄉公所提供
萬榮鄉公所周末在遠百前廣場辦市集，民眾嘗試剝箭筍，月底還有3天市集。圖／萬榮鄉公所提供

光復鄉 萬榮 黃昏市場 花蓮

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