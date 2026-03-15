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最美海岸公路擋不住海浪侵蝕 台11線大坑段封北上線修復7個月
東部濱海公路台11線大坑至海洋公園路段，長年受海浪侵蝕導致路基掏空，公路總局東區養護工程分局花蓮工務段明（16日）起將展開修復工程，施工管制時間長達7個月，將依工程進度將進行南北路段的交管，請用路人行經此路段時減速慢行，遵守交通引導設施。
台11線被譽為「全台最美省道公路」，沿線海岸美景，大坑路段因長年受到海浪侵蝕，造成路基掏空，時不時必須封閉車道，十分危險。
花蓮縣政府表示，修復工程路段位於台11線8K+270至9K+180之間，工程預計自16日上午8時起至10月14日實施交通管制，為讓施工進行及確保通行安全，施工期間將採取管制措施，16日起「全天候封閉北上線」；南下線則改由規畫為雙向通行的臨時配置。
由於施工路段鄰近海洋公園，假日車多，公路局說，施工期間可能帶來的交通不便，請鄉親及觀光旅客見諒。
另外，「國際自由車環台公路大賽」終點，將於3月19日設於鯉魚潭遊客中心，屆時環潭北路下午1時至3時、台9丙線8.5K至22.8K路段中午12時50分至下午2時將實施全線封閉。為降低民生影響，縣府已規畫替代道路方案，往北改道環潭南路銜接銅蘭路，往南則經環潭北路25巷轉接。
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