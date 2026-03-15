樂齡世代動起來「蘭燈舞一舞」廣場舞掀熱潮 宜蘭五結場報名練舞功

面對高齡化社會，如何引領長者參與社會、活出精彩人生，已經成為重要課題。林孝信文化基金會推動樂齡育樂系列，舉辦「蘭燈舞一舞」廣場舞活動獲熱烈迴響，第三場活動本月24日在五結鄉成興社區發展協會登場，歡迎免費報名練舞功，還贈送運動毛巾。

「蘭燈舞一舞」廣場舞計畫，邀請素有「廣場舞天王」之稱的瘋狂麥克斯到宜蘭開課。去年首場在宜蘭高中舉辦，吸引超過百位民眾參與，氣氛熱絡，學員直呼「比想像中更有趣」，「大家一起跳舞很好玩」，「可以認識很多朋友，感謝基金會用心！」

基金會表示，「蘭燈舞一舞」將持續增加場次，據點遍及溪南、溪北各社區，最近一場活動在五結鄉成興社區發展協會登場，大家報名後先看網路舞蹈示範，練習4首廣場舞，以備當天共舞。免費報名連結：https://reurl.cc/XaMbxa。

基金會預計年底12月，在宜蘭運動公園舉辦「蘭燈舞一舞，生活好幸福」大型最終場，預期將出現數百人大跳廣場舞的壯觀畫面，挑戰「宜蘭史上規模最大的廣場舞派對」。

基金會也積極與在地舞團洽談，未來除了廣場舞外，陸續引進拉丁舞、爵士舞等不同舞種，讓大家更多元舞蹈體驗選擇，希望藉由這些「零門檻」活動，讓宜蘭鄉親不必跑台北，就能在家鄉享受專業且充滿樂趣的藝文生活。

樂齡系列中的「蘭燈合唱團」最近也成軍，邀請台北愛樂音樂總監古育仲博士擔任藝術總監，規劃為期3個月課程與完整師資陣容，強調「不給壓力，但保有專業」，適合樂齡族群教學節奏，未來不排除安排公開演出或交流，讓團員有機會站上舞台展現學習成果。

林孝信文化基金會強調，樂齡系列活動不只是短期活動，而是長期文化耕耘，希望透過穩定而持續的課程經營，讓音樂與舞蹈真正走進樂齡世代的日常，成為生活一部分，讓宜蘭成為「生活好幸福」典範城市。

3月24日在五結鄉成興社區發展協會，舉辦「蘭燈舞一舞」第三場次系列的廣場舞，免費報名參加，還贈送運動毛巾。圖／林孝信文化基金會提供