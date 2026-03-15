快訊

飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

經典賽／衛冕軍落馬！日本5：8遭委內瑞拉淘汰首度無緣4強

更健康的關鍵在搭配 營養師推薦No1.的燕麥種類及最佳吃法

聽新聞
0:00 / 0:00

樂齡世代動起來「蘭燈舞一舞」廣場舞掀熱潮 宜蘭五結場報名練舞功

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
「廣場舞天王」瘋狂麥克斯受林孝信文化基金會邀請前進宜蘭開課，吸引民眾報名參加，舞動氣氛熱烈。圖／林孝信文化基金會提供
「廣場舞天王」瘋狂麥克斯受林孝信文化基金會邀請前進宜蘭開課，吸引民眾報名參加，舞動氣氛熱烈。圖／林孝信文化基金會提供

面對高齡化社會，如何引領長者參與社會、活出精彩人生，已經成為重要課題。林孝信文化基金會推動樂齡育樂系列，舉辦「蘭燈舞一舞」廣場舞活動獲熱烈迴響，第三場活動本月24日在五結鄉成興社區發展協會登場，歡迎免費報名練舞功，還贈送運動毛巾。

「蘭燈舞一舞」廣場舞計畫，邀請素有「廣場舞天王」之稱的瘋狂麥克斯到宜蘭開課。去年首場在宜蘭高中舉辦，吸引超過百位民眾參與，氣氛熱絡，學員直呼「比想像中更有趣」，「大家一起跳舞很好玩」，「可以認識很多朋友，感謝基金會用心！」

基金會表示，「蘭燈舞一舞」將持續增加場次，據點遍及溪南、溪北各社區，最近一場活動在五結鄉成興社區發展協會登場，大家報名後先看網路舞蹈示範，練習4首廣場舞，以備當天共舞。免費報名連結：https://reurl.cc/XaMbxa

基金會預計年底12月，在宜蘭運動公園舉辦「蘭燈舞一舞，生活好幸福」大型最終場，預期將出現數百人大跳廣場舞的壯觀畫面，挑戰「宜蘭史上規模最大的廣場舞派對」。

基金會也積極與在地舞團洽談，未來除了廣場舞外，陸續引進拉丁舞、爵士舞等不同舞種，讓大家更多元舞蹈體驗選擇，希望藉由這些「零門檻」活動，讓宜蘭鄉親不必跑台北，就能在家鄉享受專業且充滿樂趣的藝文生活。

樂齡系列中的「蘭燈合唱團」最近也成軍，邀請台北愛樂音樂總監古育仲博士擔任藝術總監，規劃為期3個月課程與完整師資陣容，強調「不給壓力，但保有專業」，適合樂齡族群教學節奏，未來不排除安排公開演出或交流，讓團員有機會站上舞台展現學習成果。

林孝信文化基金會強調，樂齡系列活動不只是短期活動，而是長期文化耕耘，希望透過穩定而持續的課程經營，讓音樂與舞蹈真正走進樂齡世代的日常，成為生活一部分，讓宜蘭成為「生活好幸福」典範城市。

3月24日在五結鄉成興社區發展協會，舉辦「蘭燈舞一舞」第三場次系列的廣場舞，免費報名參加，還贈送運動毛巾。圖／林孝信文化基金會提供
3月24日在五結鄉成興社區發展協會，舉辦「蘭燈舞一舞」第三場次系列的廣場舞，免費報名參加，還贈送運動毛巾。圖／林孝信文化基金會提供

每場「蘭燈舞一舞」都帶來4首風格截然不同的歌曲，搭配簡易舞步，人人都能輕鬆上手。圖／林孝信文化基金會提供
每場「蘭燈舞一舞」都帶來4首風格截然不同的歌曲，搭配簡易舞步，人人都能輕鬆上手。圖／林孝信文化基金會提供

宜蘭

相關新聞

行人要自律 滑手機若妨礙交通恐吃罰單

行人穿越路口也要自律，今年至今新北取締行人違規五千多件、基隆近二千件；若因為使用手機走走停停，可能忽略周邊來車，增加通行風險，如被認定「阻礙交通」也可開罰。

廣角鏡／每年3至5月 花蓮賞螢趣

花蓮賞螢季集中在每年三月至五月，光復鄉大農大富平地森林園區現已調查到十種螢火蟲，林業署在當地辦「螢漫平森—大農大富賞螢趣」，除了有專業解說員導覽，今年以「森林復育與重生」及「災後振興與撫慰」為主軸，透過螢火蟲重返森林的意象，象徵光復地區逐步復甦。

花蓮賞螢季來了 大農大富平森園區螢光點亮光復復甦希望

花蓮賞螢季主要集中於每年的3月至5月，林業及自然保育署花蓮分署在花蓮光復鄉大農大富平地森林園區，舉辦「螢漫平森—大農大富賞螢趣」，即日起至4月12日登場。活動已邁入第10年，不僅展現長期推動生態保育成果，也在馬太鞍堰塞湖事件後，為當地帶來大型生態旅遊活動。

基隆噪音科技執法將新增2處 加強告發改裝排氣管最重可扣牌6月

基隆市因與新北市相接鄰，部分路段常有民眾反映機車改裝排氣管噪音擾民，環保局今年將再增設2套固定式噪音科技執法設施，加強取締機車噪音，設置地點將再評估噪音熱點路段。環保局長馬仲豪說，會滾動式檢討設置地點，發揮最大效用。

花蓮鯉魚潭翻船後水上活動停擺 縣府將與縱管處協商尋求解套

花蓮鯉魚潭上月發生天鵝船翻覆溺水事故後，當地村長與鯉魚潭商圈發展協會陳情，指花東縱谷國家風景區管理處要求停止水上活動營運，恐涉及信賴保護與比例原則並衝擊民生。縱管處表示，在浮具檢查與小船管理機制未完善前不宜恢復營運；縣府則表示將與相關單位討論，尋求解套方式。

東海岸植樹月開跑！發票換苗木 3750株原生樹守護海岸

林業及自然保育署台東分署這個月12日正式啟動115年度植樹月系列活動，今年以「原地紮根、韌性森活」為主題，在東海岸沿線舉辦多場植樹與贈苗活動。林業保育署成功工作站準備3750株在地優質原生種苗木，邀請民眾共同參與植樹行動，強化海岸林生態韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。