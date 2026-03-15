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行人要自律 滑手機若妨礙交通恐被開罰

聯合報／ 記者江婉儀游明煌／連線報導
行人穿越道路時，在設有行人穿越道路口不得在其一百公尺範圍內任意穿越。記者游明煌／攝影
行人穿越道路時，在設有行人穿越道路口不得在其一百公尺範圍內任意穿越。記者游明煌／攝影

行人穿越路口也要自律，今年至今新北取締行人違規五千多件、基隆近二千件；若因為使用手機走走停停，可能忽略周邊來車，增加通行風險，如被認定「阻礙交通」也可開罰。

交大統計，新北市行人違規取締件數，今年一月至三月八日止，共取締五千五百廿五件，大隊長李仁寧說，依道交條例第七十八條，行人若不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮；不依規定擅自穿越車道；坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通等，可開罰五百元。

李仁寧說，行人因為使用手機造成足以阻礙交通的開罰案例，在實務上並不多見，行人違規有多種樣態，以不依標線通行較常見。

基隆交通隊副隊長李文雄表示，去年取締行人違規八千四百四十四件，今年截至二月一千七百零七件，以任意穿越道路最多，如發現使用手機員警會吹哨制止勸導盡速通過。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨說，行人是最脆弱的用路人，制度與道路設計應優先保障行人安全，而不是在事故風險出現時先責怪行人。即使行人有分心行為，也不代表可把事故風險責任優先推給行人。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛說，行人過路口確實應專注，好好、穩穩地走，保障自身安全，但行人滑手機有被汙名化，許多行人過路口拿手機是為自我保護，錄下靠近車輛是否停讓的無奈之舉。

滑手機 交大 使用手機

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