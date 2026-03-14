快訊

島上軍事目標被摧毀 伊朗哈格島承擔9成原油出口、大陸重要能源供應地

柯文哲西螺拜媽祖大秀電子腳鐐 自嘲「欽差要犯」：進去就當休息

持續維持國內物價穩定 中油宣布：下周國內汽柴油全數凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮賞螢季來了 大農大富平森園區螢光點亮光復復甦希望

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣光復鄉大農大富平森園區現已調查到10種螢火蟲，林業保育署花蓮分署與在地居民長期投入保育。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣光復鄉大農大富平森園區現已調查到10種螢火蟲，林業保育署花蓮分署與在地居民長期投入保育。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮賞螢季主要集中於每年的3月至5月，林業及自然保育署花蓮分署在花蓮光復鄉大農大富平地森林園區，舉辦「螢漫平森—大農大富賞螢趣」，即日起至4月12日登場。活動已邁入第10年，不僅展現長期推動生態保育成果，也在馬太鞍堰塞湖事件後，為當地帶來大型生態旅遊活動。

花蓮分署表示，今年活動以「森林復育與重生」及「災後振興與撫慰」為主軸，透過螢火蟲重返森林的意象，象徵光復地區逐步復甦，也鼓勵民眾以生態旅遊方式走入山林，支持地方觀光與產業發展。

賞螢季期間，各場次皆由受過專業培訓的在地解說員帶領導覽，民眾在欣賞螢火蟲的同時，也能了解其生態習性與棲地保育的重要性；活動結合地方社區，準備在地農產伴手禮，讓遊客在觀賞自然景觀之餘，也能認識光復、瑞穗一帶的文化與產業特色。

花蓮分署指出，近年花蓮觀光受天災影響，旅客人數減少，今年賞螢活動平日採預約制，滿15人即可成團。為推廣永續旅遊與節能減碳，活動期間也延續「賞螢專車」服務，每周五、周六及連續假日提供花蓮市區至園區的來回接駁，停靠花蓮火車站、光復火車站及部分旅宿，方便旅客轉乘前往。

另外，3月21日、22日下午將舉辦賞螢季系列活動，包括「草地音樂會」與「螢光點點市集」，邀請花東在地歌手與樂團演出，並集結光復、瑞穗商家展售特色美食、友善農產與手作藝品，讓遊客在賞螢之外，也能體驗地方文化。

花蓮分署表示，今年也延續觀星主題「銀河‧螢河」，並融入暗空保育概念，提醒民眾在欣賞夜間自然景觀時，也重視環境保護。還有規畫「光復公益賞螢」免費場次，協助受風災影響的學子走入自然調適身心，同時推出「無障礙賞螢」體驗，讓身心障礙者與銀髮族群也能親近自然。

花蓮分署提醒，為降低對螢火蟲棲地干擾並維護安全，園區每日下午4時起將實施人車管制，請民眾配合現場指引，更多活動資訊可至大農大富平地森林園區臉書粉絲專頁或花蓮分署官方網站查詢。

螢火蟲 環境保護 生態旅遊

延伸閱讀

馬太鞍堰塞湖災後大型生態旅遊 大農大富螢光閃閃

花蓮今年總預算案卡關 縣府不排除報中央協商

相關新聞

花蓮賞螢季來了 大農大富平森園區螢光點亮光復復甦希望

花蓮賞螢季主要集中於每年的3月至5月，林業及自然保育署花蓮分署在花蓮光復鄉大農大富平地森林園區，舉辦「螢漫平森—大農大富賞螢趣」，即日起至4月12日登場。活動已邁入第10年，不僅展現長期推動生態保育成果，也在馬太鞍堰塞湖事件後，為當地帶來大型生態旅遊活動。

基隆噪音科技執法將新增2處 加強告發改裝排氣管最重可扣牌6月

基隆市因與新北市相接鄰，部分路段常有民眾反映機車改裝排氣管噪音擾民，環保局今年將再增設2套固定式噪音科技執法設施，加強取締機車噪音，設置地點將再評估噪音熱點路段。環保局長馬仲豪說，會滾動式檢討設置地點，發揮最大效用。

花蓮鯉魚潭翻船後水上活動停擺 縣府將與縱管處協商尋求解套

花蓮鯉魚潭上月發生天鵝船翻覆溺水事故後，當地村長與鯉魚潭商圈發展協會陳情，指花東縱谷國家風景區管理處要求停止水上活動營運，恐涉及信賴保護與比例原則並衝擊民生。縱管處表示，在浮具檢查與小船管理機制未完善前不宜恢復營運；縣府則表示將與相關單位討論，尋求解套方式。

東海岸植樹月開跑！發票換苗木 3750株原生樹守護海岸

林業及自然保育署台東分署這個月12日正式啟動115年度植樹月系列活動，今年以「原地紮根、韌性森活」為主題，在東海岸沿線舉辦多場植樹與贈苗活動。林業保育署成功工作站準備3750株在地優質原生種苗木，邀請民眾共同參與植樹行動，強化海岸林生態韌性。

少子化台東校舍閒置怎麼辦？饒慶鈴赴日本取經 為閒置校舍找新生命

面對少子化衝擊，部分停招學校校舍逐漸成為閒置空間。台東縣政府近年積極推動空間再利用政策，縣長饒慶鈴率領縣府團隊及11位鄉鎮市長，前往日本千葉縣市原市里見町參訪里見小學，了解當地如何將原本停用校園活化，轉型為結合藝術、教育與社區交流的文化場域。

廣角鏡／宜蘭利澤焚化廠 調高回饋金 擴大發放

宜蘭縣五結鄉利澤焚化廠回饋金分配不均，預算被議會凍結，鄉民曾抗議不公。縣府環保局提交自治條例修正草案，協商後取得調高總額與分級回饋共識，昨在議會審查通過，預計下月撥付第一期回饋金。環保局長許嘉琦說，回饋範圍擴大到方圓五公里內二十五村里，等於增加冬山鄉、蘇澳鎮及羅東鎮部分區域；回饋金前三季於四、七、十月發放；第四季於十二月結算十、十一月，隔年一月結算十二月後撥付。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。