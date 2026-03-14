花蓮賞螢季來了 大農大富平森園區螢光點亮光復復甦希望

花蓮賞螢季主要集中於每年的3月至5月，林業及自然保育署花蓮分署在花蓮光復鄉大農大富平地森林園區，舉辦「螢漫平森—大農大富賞螢趣」，即日起至4月12日登場。活動已邁入第10年，不僅展現長期推動生態保育成果，也在馬太鞍堰塞湖事件後，為當地帶來大型生態旅遊活動。

花蓮分署表示，今年活動以「森林復育與重生」及「災後振興與撫慰」為主軸，透過螢火蟲重返森林的意象，象徵光復地區逐步復甦，也鼓勵民眾以生態旅遊方式走入山林，支持地方觀光與產業發展。

賞螢季期間，各場次皆由受過專業培訓的在地解說員帶領導覽，民眾在欣賞螢火蟲的同時，也能了解其生態習性與棲地保育的重要性；活動結合地方社區，準備在地農產伴手禮，讓遊客在觀賞自然景觀之餘，也能認識光復、瑞穗一帶的文化與產業特色。

花蓮分署指出，近年花蓮觀光受天災影響，旅客人數減少，今年賞螢活動平日採預約制，滿15人即可成團。為推廣永續旅遊與節能減碳，活動期間也延續「賞螢專車」服務，每周五、周六及連續假日提供花蓮市區至園區的來回接駁，停靠花蓮火車站、光復火車站及部分旅宿，方便旅客轉乘前往。

另外，3月21日、22日下午將舉辦賞螢季系列活動，包括「草地音樂會」與「螢光點點市集」，邀請花東在地歌手與樂團演出，並集結光復、瑞穗商家展售特色美食、友善農產與手作藝品，讓遊客在賞螢之外，也能體驗地方文化。

花蓮分署表示，今年也延續觀星主題「銀河‧螢河」，並融入暗空保育概念，提醒民眾在欣賞夜間自然景觀時，也重視環境保護。還有規畫「光復公益賞螢」免費場次，協助受風災影響的學子走入自然調適身心，同時推出「無障礙賞螢」體驗，讓身心障礙者與銀髮族群也能親近自然。

花蓮分署提醒，為降低對螢火蟲棲地干擾並維護安全，園區每日下午4時起將實施人車管制，請民眾配合現場指引，更多活動資訊可至大農大富平地森林園區臉書粉絲專頁或花蓮分署官方網站查詢。