基隆噪音科技執法將新增2處 加強告發改裝排氣管最重可扣牌6月

基隆市因與新北市相接鄰，部分路段常有民眾反映機車改裝排氣管噪音擾民，環保局今年將再增設2套固定式噪音科技執法設施，加強取締機車噪音，設置地點將再評估噪音熱點路段。環保局長馬仲豪說，會滾動式檢討設置地點，發揮最大效用。

環境部今年將補助140萬元給基隆市環保局，購置固定式聲音照相科技執法設備，預計今年下半年預算通過後就會設置。環保局表示，加上這2套，全市共15套固定、2套移動式設備，設置地點多是民眾陳情噪音熱點路段優先，如麥金路等路段，移動式地點則會滾動檢討、評估。

環保局表示，機動車輛經過固定式噪音執法設備經偵測，如果行駛中音量大於86分貝認定超標，依違反噪音管制法裁罰3千6到3萬6千元，會通知限期改善；屆期仍未完成改善者，除按次處罰外，情節重大者，得移請公路監理機關吊扣其牌照6個月。

市議員陳冠羽說，移動式噪音執法時應有警力配合，避免因違規車子不停又跑了，可以在專案路檢時取締，警力才不會捉襟見肘。

市議員吳驊珈表示，安一路及往萬里的湖海路一帶，民眾反映常有改裝排氣管噪音，飽受困擾，夜不安寧，尤其假日更嚴重，應優先設置固定式科技執法設施。

環保局說，設置地點環會滾動式檢討，如設置後噪音明顯改善會移至其他地點，民眾也可反映噪音地點。