花蓮鯉魚潭翻船後水上活動停擺 縣府將與縱管處協商尋求解套

花蓮鯉魚潭上月發生天鵝船翻覆溺水事故後，當地村長與鯉魚潭商圈發展協會陳情，指花東縱谷國家風景區管理處要求停止水上活動營運，恐涉及信賴保護與比例原則並衝擊民生。縱管處表示，在浮具檢查與小船管理機制未完善前不宜恢復營運；縣府則表示將與相關單位討論，尋求解套方式。

壽豐鄉池南村長張清飛與鯉魚潭商圈發展協會理事長林盈裕代表21家業者，遞交陳情書給壽豐鄉長曾淑懿。陳情書指出，縱管處5日召集業者檢討會議後即宣布停止水上活動營運，認為該行政作為恐涉及信賴保護與比例原則，也使依賴觀光維生的商圈陷入困境。

業者希望在現行法規空窗期間，由主管機關提出水域經營暫行辦法，在安全前提下暫時營運，以免生計受到衝擊。曾淑懿表示，除了轉交陳情書予縣府與縱管處外，公所會與農會籌辦鯉魚潭巧食宴活動，盼重振遊客信心。

縱管處副處長洪肇昌指出，鯉魚潭常見的天鵝船、水上腳踏車屬於浮具，縣府過去曾於1996年訂定「花蓮縣未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序」，規範浮具丈量、檢查與註冊等事項，並要求至少每3年檢查一次，但該作業程序已於2025年廢止，目前尚未有新的自治法規銜接。

洪肇昌表示，若依原規定推算，浮具若使用超過20年理應至少有6次檢查紀錄，但業者未能提供相關檢查資料，因此公告暫停水上腳踏車活動及載客小船在鯉魚潭航行。

縱管處說明，業者商業登記與浮具檢查由縣府負責，船舶設備安全檢查則由交通部航港局辦理並每年檢查；縱管處則負責水域場域管理與水域遊憩活動秩序。

花蓮縣議員魏嘉賢表示，罹難男童與自己女兒是同學，家屬難過表示原以為鯉魚潭是安全景點卻發生意外，批評縣府與中央互相推責，相關管理制度遲未建立，讓觀光產業陷入低潮。

縣府觀光處副處長林加昌表示，目前鯉魚潭遊船業者多僅完成商業登記，是否屬特許行業仍待認定，若列為特許行業須取得主管機關營運許可，並提出營運與安全計畫。縣府將與縱管處及航港局討論，尋求共識並研議制度，但能否復業仍需視縱管處是否放行。