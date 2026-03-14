馬太鞍堰塞湖災後大型生態旅遊 大農大富螢光閃閃

賞螢季到來，林保署花蓮分署自105年試辦大農大富賞螢活動邁入第10年，10年累積標誌著長期推動生態保育成果；也意味馬太鞍堰塞湖事件後，花蓮中區迎來大型生態旅遊活動。

「螢漫平森－大農大富賞螢趣」即日起至4月12日，在花蓮光復鄉的大農大富平地森林園區登場。林業及自然保育署花蓮分署表示，今年活動將以「森林復育與重生」及「災後振興與撫慰」為主軸，希望透過點點螢光重返森林的活動意象，傳遞光復地區重拾新生希望的願景，並鼓勵民眾以生態旅遊方式支持地方發展。

賞螢季期間，每一場賞螢導覽均由受過專業培訓的在地解說員帶領，透過生態解說讓民眾在欣賞螢火蟲同時，也能了解螢火蟲生態習性與棲地保育重要；賞螢活動也結合地方社區，準備在地農產伴手禮，讓民眾在螢光閃閃感動之餘，也在旅程中認識地方文化與產業。

花蓮分署指出，近年花蓮受天災影響，旅客人數減少，今年賞螢活動平日將採預約制，滿15人即成團。為推廣永續旅遊與節能減碳，今年賞螢季也延續「賞螢專車」服務，每週五、週六及連續假日提供花蓮市區至園區的來回接駁服務；其中站點包含花蓮火車站、光復火車站及部分旅宿，方便民眾搭乘台鐵轉乘專車前往園區，讓旅途更順暢，也更低碳環保。

此外，3月21日、22日下午將於園區舉辦賞螢季系列活動，規劃「草地音樂會」與「螢光點點市集」，邀請花東在地「湯姆與哈克」、「Nina & John那就醬樂團」等歌手及樂團帶來精彩演出。「螢光點點市集」則是集結光復、瑞穗商家，盛情呈現地方特色美食、友善農產、藝術手作與主題書籍，將溫暖力量匯聚一起，歡迎遠道而來旅客，也陪伴在地居民走過重建的路。

林保署花蓮分署表示，今年的主題加值活動，延續過往深受好評的觀星主題「銀河．螢河」，今年更融入暗空保育，強調環境守護重要性。

由於光復地區許多學子受風災影響，今年也規劃辦理「光復公益賞螢」免費場次，幫助孩子抒發並調適內心壓力，也展現重建家鄉的在地韌性；同時特別規劃「無障礙賞螢」體驗，善用大農大富平森園區易抵達的地理與道路特性，保障身障者與銀髮族群享有平等自然接觸權利，並象徵對社會共融的期許與努力。

花蓮分署提醒，為降低對螢火蟲棲地的干擾並維護遊客安全，園區每日下午4時將實施人車管制，請民眾配合現場工作人員指引；更多賞螢活動資訊請至「大農大富平地森林園區」臉書（Facebook）粉絲專頁或花蓮分署官方網站查詢。