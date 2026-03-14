東海岸植樹月開跑！發票換苗木 3750株原生樹守護海岸

林業及自然保育署台東分署這個月12日正式啟動115年度植樹月系列活動，今年以「原地紮根、韌性森活」為主題，在東海岸沿線舉辦多場植樹與贈苗活動。林業保育署成功工作站準備3750株在地優質原生種苗木，邀請民眾共同參與植樹行動，強化海岸林生態韌性。

今天首場活動由成功工作站攜手東部海岸國家風景區管理處，在藍海與青山交織的東海岸舉辦植樹與贈苗。此次依東海岸環境特性，精選黃槿、枯里珍、稜果榕等共360株原生樹種進行栽植，這些樹種具有良好的耐風、耐鹽特性，是建構海岸防風林與守護海岸線的重要樹種。

活動當天，東管處與林保署成功站同仁挽起袖子與民眾一同植樹，將一株株小苗栽入土壤，為海岸線增添新綠意。不少參與民眾表示，能夠在東海岸美麗景色中親手種下一棵樹，感覺特別有意義，看著小苗在土地裡紮根，也象徵為環境留下長久的綠色資產。

成功工作站指出，選用原生種植物不僅能提高植栽存活率，也能提供在地動物、昆蟲與鳥類棲息空間，進一步維持東海岸豐富的生物多樣性。活動現場也設置贈苗及業務宣導攤位，吸引不少民眾排隊領苗。

今年贈苗採「發票換苗木券」方式，民眾只要攜帶115年1月至3月的紙本或雲端發票，每2張發票即可兌換1張苗木券；每張苗木券可領取1株苗木，每人最多可兌換5株不同樹種。募集到的發票也將全數捐贈給在地公益團體，讓植樹活動同時結合公益。

成功工作站表示，接下來還將陸續舉辦多場植樹月活動。3月17日將於成功鎮老人會館辦理贈苗活動，並特別安排海洋廢棄物DIY體驗，利用東海岸常見的海廢材料製作藝術品，傳達資源循環再利用的理念，DIY體驗限量80個名額。

此外，3月21日也將同步舉辦兩場贈苗活動，分別配合東河鄉「柚見晚崙西亞馬拉松」以及長濱鄉農民節慶祝活動進行贈苗，讓參與活動的民眾能就近領取苗木，共同投入植樹綠化行動，為環境永續盡一分心力。