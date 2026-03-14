少子化台東校舍閒置怎麼辦？饒慶鈴赴日本取經 為閒置校舍找新生命

面對少子化衝擊，部分停招學校校舍逐漸成為閒置空間。台東縣政府近年積極推動空間再利用政策，縣長饒慶鈴率領縣府團隊及11位鄉鎮市長，前往日本千葉縣市原市里見町參訪里見小學，了解當地如何將原本停用校園活化，轉型為結合藝術、教育與社區交流的文化場域。

饒慶鈴表示，台東近年也持續推動校舍再利用，希望讓原本閒置的校園重新發揮公共價值。例如 長濱鄉忠勇國小舊址已改建為長照服務據點，整合日間照顧與社區關懷功能，提供在地高齡者照護服務；此外，東河鄉隆昌國小、海端鄉紅石分校及卑南鄉嘉豐分校等閒置校舍，也透過與地方社區協調，轉型為社區活動空間或露營、面山學校等教育與休憩場域。

縣府指出，日本透過文化藝術與社區參與方式活化校舍的經驗，為台東提供新的思考方向。未來縣府也將評估結合文化創意、觀光與地方產業發展，讓閒置校舍不僅再度被使用，也能成為帶動地方發展的重要資源。

縣府進一步說明，此次參訪的里見小學在停校後，透過地方創生與空間再生計畫重新活化，如今已轉型為結合藝術展覽、教育體驗與社區交流的多功能空間。透過藝術家進駐與活動舉辦，不僅吸引旅客，也讓在地居民重新回到校園互動交流，成為日本推動舊校舍活化的代表案例之一。

縣府表示，未來將持續參考國內外成功經驗，探索更多閒置空間再利用的可能性，讓原本沉寂的校園重新成為地方文化、教育與觀光發展的新據點。