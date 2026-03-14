快訊

美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」

40歲女靠「在家隨手伸展」減10公斤 7個簡單動作躺著也能做

哈利波特降臨星巴克！限定爆爆星冰茶＋學院盲盒3月23日開賣

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化台東校舍閒置怎麼辦？饒慶鈴赴日本取經 為閒置校舍找新生命

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣長饒慶鈴（左二）率領縣府團隊及11位鄉鎮市長，前往日本千葉縣市原市里見町參訪里見小學，了解當地如何將原本停用校園活化，轉型為結合藝術、教育與社區交流的文化場域。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（左二）率領縣府團隊及11位鄉鎮市長，前往日本千葉縣市原市里見町參訪里見小學，了解當地如何將原本停用校園活化，轉型為結合藝術、教育與社區交流的文化場域。圖／台東縣政府提供

面對少子化衝擊，部分停招學校校舍逐漸成為閒置空間。台東縣政府近年積極推動空間再利用政策，縣長饒慶鈴率領縣府團隊及11位鄉鎮市長，前往日本千葉縣市原市里見町參訪里見小學，了解當地如何將原本停用校園活化，轉型為結合藝術、教育與社區交流的文化場域。

饒慶鈴表示，台東近年也持續推動校舍再利用，希望讓原本閒置的校園重新發揮公共價值。例如 長濱鄉忠勇國小舊址已改建為長照服務據點，整合日間照顧與社區關懷功能，提供在地高齡者照護服務；此外，東河鄉隆昌國小、海端鄉紅石分校及卑南鄉嘉豐分校等閒置校舍，也透過與地方社區協調，轉型為社區活動空間或露營、面山學校等教育與休憩場域。

縣府指出，日本透過文化藝術與社區參與方式活化校舍的經驗，為台東提供新的思考方向。未來縣府也將評估結合文化創意、觀光與地方產業發展，讓閒置校舍不僅再度被使用，也能成為帶動地方發展的重要資源。

縣府進一步說明，此次參訪的里見小學在停校後，透過地方創生與空間再生計畫重新活化，如今已轉型為結合藝術展覽、教育體驗與社區交流的多功能空間。透過藝術家進駐與活動舉辦，不僅吸引旅客，也讓在地居民重新回到校園互動交流，成為日本推動舊校舍活化的代表案例之一。

縣府表示，未來將持續參考國內外成功經驗，探索更多閒置空間再利用的可能性，讓原本沉寂的校園重新成為地方文化、教育與觀光發展的新據點。

日本里見小學在停校後，透過地方創生與空間再生計畫重新活化，如今已轉型為結合藝術展覽、教育體驗與社區交流的多功能空間。圖／台東縣政府提供
日本里見小學在停校後，透過地方創生與空間再生計畫重新活化，如今已轉型為結合藝術展覽、教育體驗與社區交流的多功能空間。圖／台東縣政府提供

台東 校舍 日本

延伸閱讀

饒慶鈴率團隊拜會日本千葉縣廳 邀參加台東博覽會

台南市活化康寧大學校區 議員批先斬後奏

留才從國中抓起 南投祭10萬5千元獎學金鼓勵在地升學

基隆治安死角 深澳國小舊址動工拆除

相關新聞

東海岸植樹月開跑！發票換苗木 3750株原生樹守護海岸

林業及自然保育署台東分署這個月12日正式啟動115年度植樹月系列活動，今年以「原地紮根、韌性森活」為主題，在東海岸沿線舉辦多場植樹與贈苗活動。林業保育署成功工作站準備3750株在地優質原生種苗木，邀請民眾共同參與植樹行動，強化海岸林生態韌性。

少子化台東校舍閒置怎麼辦？饒慶鈴赴日本取經 為閒置校舍找新生命

面對少子化衝擊，部分停招學校校舍逐漸成為閒置空間。台東縣政府近年積極推動空間再利用政策，縣長饒慶鈴率領縣府團隊及11位鄉鎮市長，前往日本千葉縣市原市里見町參訪里見小學，了解當地如何將原本停用校園活化，轉型為結合藝術、教育與社區交流的文化場域。

廣角鏡／宜蘭利澤焚化廠 調高回饋金 擴大發放

宜蘭縣五結鄉利澤焚化廠回饋金分配不均，預算被議會凍結，鄉民曾抗議不公。縣府環保局提交自治條例修正草案，協商後取得調高總額與分級回饋共識，昨在議會審查通過，預計下月撥付第一期回饋金。環保局長許嘉琦說，回饋範圍擴大到方圓五公里內二十五村里，等於增加冬山鄉、蘇澳鎮及羅東鎮部分區域；回饋金前三季於四、七、十月發放；第四季於十二月結算十、十一月，隔年一月結算十二月後撥付。

基隆擬比照雙北增「法制及勞動處」 藍綠僵持表決通過修自治條例

基隆市政府比照雙北擬增設「法制及勞動處」，向議會提出修正市府組織自治條例草案，有議員認為資料說明不完備、沒有完善規畫，但也有議員指有利於公務員更能依法行政，今天議會審議時藍綠僵持不下。最後動用表決，贊成多於反對才通過。

宜蘭利澤焚化廠回饋金將撥付 每噸調高至300元、範圍擴大25村里

宜蘭縣利澤焚化廠回饋金過去分配不均，除了預算被縣議會凍結，鄉民曾抗議不公。縣府環保局提交自治條例修正草案，昨天經協商後，取得調高總額與分級回饋共識，今天三讀通過，預計下個月就能撥付第1期回饋金。

少年運動會用棒球場打亂職棒賽程 花蓮縣府：將辦邀請賽補球迷

花蓮縣8月將舉辦2026國際少年運動會（ICG），其中射箭賽事預定使用縣立棒球場，導致原規畫在花蓮舉辦的中華職棒例行賽場次被迫取消或移往其他縣市，引發球迷關注。教育處表示，場地是由國際總會實地場勘後決定，與職棒溝通後仍無法調整，未來將規畫棒球邀請賽彌補。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。