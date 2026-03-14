與國際少年運動會撞期 中職花蓮暑假三場賽事 取消

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣今年八月將辦國際少年運動會，賽事預定使用縣立棒球場，影響中華職棒例行賽場次。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣今年八月將辦國際少年運動會，賽事預定使用縣立棒球場，影響中華職棒例行賽場次。圖／聯合報系資料照片

花蓮縣八月將舉辦二○二六國際少年運動會（ＩＣＧ），其中射箭賽事預定使用縣立棒球場，導致原規畫在花蓮舉辦的中華職棒例行賽場次被迫取消。教育處指出，原排定主場的統一獅雖願意延期再安排三個場次，但中職聯盟賽程都安排好，只好忍痛取消。

國際少年運動會將於八月一日至六日登場，共設田徑、游泳、足球、網球、籃球、桌球、射箭與跆拳道等八項競賽，教育處指出，競賽場地是由國際少年運動會總會派員實地勘查後，決定射箭賽事選定在縣立棒球場舉辦。

教育處表示，少年運動會八月初舉行，與在七月底到八月初舉辦的中華職棒例行賽時間重疊，曾與職棒溝通是否調整時間，原先統一獅願意八月十一日後再安排三個場次，但因中華職棒聯盟規定，客隊在花東要輪流參賽，且今年比賽時程都排好，聯盟婉拒改期舉辦，加上統一獅資深名將陳鏞基將引退，據悉將移師陳的家鄉台東舉辦引退賽。

根據中職官網公告，五月十九、二十日將在花蓮舉辦雄鷹與味全龍例行賽，其他月份皆未有賽事。

縣府指出，後續將評估規畫棒球邀請賽或相關活動，希望透過不同形式延續棒球熱度，也彌補球迷未能觀賞職棒賽事的遺憾。

陳鏞基 中職 中華職棒

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