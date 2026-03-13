基隆擬比照雙北增「法制及勞動處」 藍綠僵持表決通過修自治條例

基隆市政府比照雙北擬增設「法制及勞動處」，向議會提出修正市府組織自治條例草案，有議員認為資料說明不完備、沒有完善規畫，但也有議員指有利於公務員更能依法行政，今天議會審議時藍綠僵持不下。最後動用表決，贊成多於反對才通過。

基隆市政府擬調整組織增設「法制及勞動處」，新設法制及勞動處，明定職掌事項，並刪除社會處勞資關係、勞工行政業務職掌及綜合發展處法制業務職掌。此次議會臨時會市府提出市府組織自治條例修正草案，但未獲共識，今天提大會討論，議員意見仍不一，引發爭執。

無黨籍市議員陳冠羽說，審查自治條例，議會不應該是「許願池」，也不應該是空白支票，市府的說明並不明確，也不清楚，重大組織改革必須建立在充分資訊與公開討論基礎，否則會影響市民對政府治理的信任。公務人員員額如果沒有增加，又都只是原來的業務，要有更完整的說明及規畫。

陳冠羽表示，市府僅以四行文字簡單表示「強化行政救濟與國家賠償機制，並結合勞動法規實施，以保障勞工權益」，但對於未來業務內容、政策目標及組織架構幾乎沒有說明。

民進黨市議員鄭文婷表示，市府提案內容是將3個科合併成處，如此不是不行，而是要能強化，讓法制及勞動處具備更多功能，但說明不夠清楚。市議員施偉政說，規畫不清不楚就要囫圇吞棗讓議會通過，沒法接受。

國民黨市議員藍敏煌說，將法制單位提升為一級單位，如此有利於縣市政府訂定法源依據，讓公務員能依法行政，避免出現錯誤，各縣市都在積極爭取，雙北也都有，基隆也應增設，

謝國樑說明，公務人員「合不合法」非常重要，台北市、新北市、桃園市政府都設有專門的法制單位，目前基隆市沒有。他以東岸商場為例，市警局、交通處都有開會討論，但有人認為法制不夠完備，他被控強盜。

謝國樑還提及，公務員認真做事，不想只因判斷錯誤被課以刑責，這樣對公務員不公平，也拖累行政效率，才會想增設「法制及勞動處」提升公務人員的法務的素養，也保障勞工權益。

從上午一直討論到中午，仍無共識，議長童子瑋最後裁示記名表決，現場有24名議員出席，舉手贊成14名、反對10名，表決通過二、三讀。但附帶決議相關修正及預算追加減時必須先主動向議會召開專案說明會，充分溝通後才能送議會審議，並設法向中央爭取增加公務員員額。