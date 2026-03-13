基隆市修自治條例增設法制及勞動處 議會表決通過

快訊

中央社／ 基隆13日電

基隆市政府擬增設「法制及勞動處」，向議會提出修正市府組織自治條例草案，經議員輪番發言仍未取得共識，議長童子瑋裁示記名表決最終通過，同意市府增設。

市府向議會提出「基隆市政府組織自治條例」部分條文修正草案，新設法制及勞動處，明定職掌事項，並刪除社會處勞資關係、勞工行政業務職掌及綜合發展處法制業務職掌。

民進黨市議員鄭文婷今天在議會表示，從市府提案內容，法制及勞動處看起來是將3個科合併成處，如此不是不行，而是她希望能強化，讓法制及勞動處具備更多功能。

國民黨市議員藍敏煌說，各縣市都在積極爭取，將法制單位提升為一級單位，如此有利於縣市政府訂定法源依據，讓公務員能依法行政，避免出現錯誤。

無黨籍市議員陳冠羽表示，議會審查自治條例，不應該是許願池，也不應該是空白支票。重大組織改革必須建立在充分資訊與公開討論的基礎上，否則不只是程序問題，更會影響市民對政府治理的信任。

謝國樑答詢，施政好不好是一回事，但他認為「合不合法」非常重要，台北市、新北市、桃園市政府設有專門的法制單位，但基隆市沒有，才會在接收東岸商場時，警察局、交通處明明一起開會討論，但有人認為法制上仍不夠完備，市府變成了強盜。

謝國樑表示，灰渣處理業者永盛公司因未繳交相關評估資料給財政處，因此被判定無法按照原合約續約，必須要重新申請，許多人針對法制完備性對市府提出挑戰。公務員認真做事，不想只因判斷錯誤被課以刑責，這樣對公務員不公平，也拖累行政效率。

經議員多次發言討論，童子瑋最後裁示記名表決，24名議員出席，贊成14名，反對10名，表決通過。

