宜蘭羅東全民運動館6月完工 最快10月試營運

宜蘭縣政府今天表示，羅東全民運動館將在今年6月完工，最快10月起試營運，屆時將提供多功能運動場地，滿足縣民全天候運動需求。

「羅東全民運動館」位在羅東鎮北成地區，為1棟地上2層樓的室內多功能運動場館。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天前往視察最新施工進度與工程狀況。

縣府表示，羅東全民運動館斥資近新台幣3億元打造，民國113年2月底動工，預定今年6月完工。內部設施規劃完善，包含多功能運動場地（可作為籃球場、羽球場及排球場等）、多功能教室、體適能健身房以及極具特色的室內環形跑道。

縣府指出，在後續營運方面，此館採委外經營模式，已與救國團簽約，工程驗收後最快今年10月試營運，由專業團隊接手為縣民服務。

林茂盛說，羅東全民運動館是實現「健康宜蘭」願景的重要拼圖，期待未來場館啟用後，能滿足各年齡層民眾的運動需求，為羅東鎮及周邊民眾帶來更舒適、安全的室內運動環境。