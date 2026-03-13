SBL黑鳶隊冠名排序 議員質疑「基隆」被往後擠

超級籃球聯賽（SBL）基隆黑鳶籃球隊獲400萬元贊助，昨天更名為凱撒基隆黑鳶，議員張之豪質疑市府投資球隊5500萬元，隊名「基隆」兩字反被往後「擠」。市長謝國樑說，針對隊名樂意與議員討論。

民進黨市議員張之豪今天在議會提出臨時動議表示，市府去年編列新台幣3000萬元成立基隆黑鳶籃球隊，接著又要投入2500萬元，共投資5500萬元支持球隊，凱撒飯店子公司馥裕商旅公司，贊助市府400萬元，隊名更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」，將「凱撒」兩字放在「基隆」前面。

張之豪舉例說，中華職棒樂天桃猿隊等職業球隊也有許多贊助商，球團會將贊助商標誌繡在球衣，但不會變動球隊名稱。出資最多的基隆市政府，相較出資400萬元的凱撒飯店，「基隆」兩字反被擠到後面，若此模式可行，民進黨市議員也湊400萬元，是否可更名為「民進黨基隆黑鳶籃球隊」。

國民黨市議員連恩典表示，棒球隊獲得贊助，有些球團會在球衣繡上贊助商臂章，籃球隊也可在球衣繡上贊助商，希望市府建立相關規範。

謝國樑說，市府會想辦法陸續與各界合作，讓各界都能共同參與黑鳶隊，球衣部分，未來也希望能找到更多贊助商，另有民眾透過官方平台參與支持。針對近期表現很好的「凱撒基隆黑鳶隊」或「基隆黑鳶凱撒隊」，又或是「基隆凱撒黑鳶隊」，市府樂意在私下或專案會議與議員討論。