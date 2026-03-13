宜蘭利澤焚化廠回饋金將撥付 每噸調高至300元、範圍擴大25村里

宜蘭縣利澤焚化廠回饋金過去分配不均，除了預算被縣議會凍結，鄉民曾抗議不公。縣府環保局提交自治條例修正草案，昨天經協商後，取得調高總額與分級回饋共識，今天三讀通過，預計下個月就能撥付第1期回饋金。

利澤焚化廠位於五結鄉，五結鄉各村長昨天到縣議會陳情，在議長張勝德、副議長陳漢鍾及縣議員簡松樹、沈信雄等人協調下取得共識。

環保局提案「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運階段提供回饋金自治條例」修正草案，今天議會三讀通過，局長許嘉琦除感謝議會及地方支持，表示4300萬元預算解凍後，將辦理回饋金增至6600萬元追加減預算，不影響4月第1期撥付。

許嘉琦指出，縣府與焚化廠舊合約到4月6日，新合約於在隔天的7日正式生效，共20年合約；將依修正的自治條例，每噸垃圾回饋金從200元提高至300元，範圍也由鄰近的5村里，擴大方圓5公里內的25村里，等於增加冬山鄉、蘇澳鎮及羅東鎮部分區域。

許嘉琦說，現有回饋為分配總額的80％，大約5250萬元，雖比例有調整，不過總額增加後，實拿金額將比原本4300萬元更多。新增回饋區占總額20％，依影響程度為冬山46％、蘇澳34％、五結12％、羅東8％。

她說，回饋金每年分4期撥付，分別於4月、7月、10月發放前3季；第4季則於12月先結算10至11月，隔年1月結算12月後撥付。

昨天下午宜蘭五結鄉地方人士到縣議會，由議長張勝德與副議長陳漢鍾出面協調。記者戴永華／攝影