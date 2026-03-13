快訊

宜蘭利澤焚化廠回饋金將撥付 每噸調高至300元、範圍擴大25村里

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭報導
宜蘭利澤焚化廠回饋金過去分配不均，縣府環保局提交自治條例修正草案，昨天經協商後，今天三讀通過，預計下個月就能撥付第1期回饋金。圖／宜蘭縣環保局提供
宜蘭縣利澤焚化廠回饋金過去分配不均，除了預算被縣議會凍結，鄉民曾抗議不公。縣府環保局提交自治條例修正草案，昨天經協商後，取得調高總額與分級回饋共識，今天三讀通過，預計下個月就能撥付第1期回饋金。

利澤焚化廠位於五結鄉，五結鄉各村長昨天到縣議會陳情，在議長張勝德、副議長陳漢鍾及縣議員簡松樹、沈信雄等人協調下取得共識。

環保局提案「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運階段提供回饋金自治條例」修正草案，今天議會三讀通過，局長許嘉琦除感謝議會及地方支持，表示4300萬元預算解凍後，將辦理回饋金增至6600萬元追加減預算，不影響4月第1期撥付。

許嘉琦指出，縣府與焚化廠舊合約到4月6日，新合約於在隔天的7日正式生效，共20年合約；將依修正的自治條例，每噸垃圾回饋金從200元提高至300元，範圍也由鄰近的5村里，擴大方圓5公里內的25村里，等於增加冬山鄉、蘇澳鎮及羅東鎮部分區域。

許嘉琦說，現有回饋為分配總額的80％，大約5250萬元，雖比例有調整，不過總額增加後，實拿金額將比原本4300萬元更多。新增回饋區占總額20％，依影響程度為冬山46％、蘇澳34％、五結12％、羅東8％。

她說，回饋金每年分4期撥付，分別於4月、7月、10月發放前3季；第4季則於12月先結算10至11月，隔年1月結算12月後撥付。

昨天下午宜蘭五結鄉地方人士到縣議會，由議長張勝德與副議長陳漢鍾出面協調。記者戴永華／攝影
昨天下午宜蘭五結鄉地方人士到縣議會，由議長張勝德與副議長陳漢鍾出面協調。記者戴永華／攝影
相關新聞

少年運動會用棒球場打亂職棒賽程 花蓮縣府：將辦邀請賽補球迷

花蓮縣8月將舉辦2026國際少年運動會（ICG），其中射箭賽事預定使用縣立棒球場，導致原規畫在花蓮舉辦的中華職棒例行賽場次被迫取消或移往其他縣市，引發球迷關注。教育處表示，場地是由國際總會實地場勘後決定，與職棒溝通後仍無法調整，未來將規畫棒球邀請賽彌補。

花蓮議會、縣府閉門協商總預算仍無解 張峻：副縣長再跟徐榛蔚討論

花蓮縣政府與議會對於115年度總預算，是否納入光復重建經費、13鄉鎮市統籌分配款看法不同陷入僵局，今天在議會臨時大會前，藍、綠、無黨籍等議員、副縣長顏新章與縣府秘書長饒忠等人先開閉門會議，但沒有實質結果，議長張峻會後僅說，「副縣長回去再與縣長徐榛蔚討論」。

掌握台東農業未來！農林漁牧普查4月啟動 200人投入訪查

台東縣政府將配合「全國推動農林漁牧業普查」，普查期間自4月10日至6月30日止。縣府今召開地方幹部研討會，邀集各鄉鎮市公所普查幹部人員共同研商推動事宜，盼透過完整普查資料，掌握全縣農林漁牧產業現況與未來發展方向。

五星級飯店質感 台東縣立圖書館試營運

台東縣立圖書館昨起試營運，民眾進館參觀，發現木質設計、柔和光線與寬敞空間交織出舒適氛圍，就像五星級飯店大廳質感，令人驚豔的是館內營造多處「閱讀秘境」，讓人踏進來就不自覺放慢腳步，想找個角落坐下來喝杯咖啡，好好享受閱讀時光。

花蓮安通露天野溪溫泉泡腳池沒水權 公所評估拆除

花蓮縣玉里鎮公所三十五年前在安通露天野溪溫泉設置三座泡腳池，但因未依溫泉法取得溫泉開發許可與水權，且部分設施位於河川行水區，長期被縣府要求改善。近年又出現民眾占用作為泡澡池，公所為避免落入行政處分，決定四月一日起斷電，評估填平或拆除設施的可行性。

