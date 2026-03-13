饒慶鈴率團隊拜會日本千葉縣廳 邀參加台東博覽會

前往日本參加東京國際食品展的台東縣長饒慶鈴，今日和縣府團隊及鄉鎮長前往日本千葉縣廳進行交流參訪，深化城市交流，並邀請千葉縣朋友參加7月3日舉辦的台東博覽會。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，饒慶鈴及團員前往千葉縣廳時受到副知事黑野嘉之及總合企劃部等相關單位熱情接待。這次拜會以城市治理與地方發展經驗交流為主軸，雙方就地方產業振興、觀光發展及城市品牌行銷等議題交換意見。

縣政府人員也向千葉縣介紹台東的城市發展特色，以及近年推動慢經濟、文化觀光與農業整合發展的整體策略，分享台東如何透過地方文化與自然環境優勢，打造具有辨識度的城市品牌。

台東縣政府表示，饒慶鈴藉今天機會特別向千葉縣廳介紹台東縣政府即將於7月3日到8月20日舉辦的「台東博覽會 （TAITUNG EXPO 2026）」，活動將以「慢經濟」為核心理念，結合台東山海地景與南島文化特色，引起千葉縣方面高度關注，期盼透過持續交流建立更緊密的合作關係。

雙方亦就基層體育交流議題進行討論，特別是在少棒與青少棒培育方面交換經驗，由於台東向來是台灣重要的棒球人才培育基地，而千葉縣亦具有深厚的棒球文化基礎，未來可望透過青少年棒球交流活動，促進兩地青年互動，深化城市之間的情誼。