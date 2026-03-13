快訊

少年運動會用棒球場打亂職棒賽程 花蓮縣府：將辦邀請賽補球迷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣8月將舉辦國際少年運動會，其中射箭賽事預定使用縣立棒球場，導致原規畫在花蓮舉辦的中華職棒例行賽場次被迫取消或移往其他縣市。教育處表示，未來將規畫棒球邀請賽彌補。圖為花蓮縣立棒球場。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣8月將舉辦2026國際少年運動會（ICG），其中射箭賽事預定使用縣立棒球場，導致原規畫在花蓮舉辦的中華職棒例行賽場次被迫取消或移往其他縣市，引發球迷關注。教育處表示，場地是由國際總會實地場勘後決定，與職棒溝通後仍無法調整，未來將規畫棒球邀請賽彌補。

花蓮縣議會今天召開第20屆第19次臨時大會，教育處長翁書敏專案報告「2026國際少年運動會（ICG）暨IDBF世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）」籌備進度，賽會將於8月1日至6日登場，共設田徑、游泳、足球、網球、籃球、桌球、射箭與跆拳道等8項競賽，目前已針對8處競賽場地展開整備與優化工作。

翁書敏表示，另一項國際賽事「第15屆IDBF世界俱樂部龍舟錦標賽」預計於8月29日至9月6日在壽豐鄉鯉魚潭舉行，縣府規畫設置8條競賽水道，並新建龍舟艇庫、終點塔及觀眾席等設施，以因應國際賽事需求。

縣議員楊華美指出，ICG射箭賽事選定在縣立棒球場舉辦，導致原本規畫安排在花蓮的中華職棒例行賽場次被迫取消或移往其他城市，質疑縣府在場館檔期整合上出現問題。ICG並非臨時決定的賽事，早已確定舉辦時間與地點，縣府應提前完成場館規畫與協調；職棒賽程若因此減少，不僅影響球迷觀賽權益，也可能衝擊地方體育發展與觀光收益。

翁書敏回應，ICG各項競賽場地是由國際少年運動會總會派員實地勘查後評估決定。以射箭賽事為例，總會曾評估縣立射箭場、美崙田徑場及縣立棒球場等地點，最終選定在縣立棒球場舉辦。

她表示，縣府得知場地安排可能影響職棒賽程後，已與職棒方面聯繫討論，但因職棒整年度賽程與場次早已排定，經協調後仍無法調整，因此今年花蓮的例行賽場次確定無法再增加。縣府後續將評估規畫棒球邀請賽或相關活動，希望透過不同形式延續棒球熱度，也彌補球迷未能觀賞職棒賽事的遺憾。

花蓮縣議會召開臨時會，教育處長翁書敏專案報告「2026國際少年運動會（ICG）暨IDBF世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）」籌備進度。記者王思慧／攝影
