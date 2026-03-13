快訊

花蓮議會、縣府閉門協商總預算仍無解 張峻：副縣長再跟徐榛蔚討論

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣政府與議會對於115年度總預算，是否納入光復重建經費、13鄉鎮市統籌分配款看法不同陷入僵局，今天府會開閉門會議，但沒有實質結果。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府與議會對於115年度總預算，是否納入光復重建經費、13鄉鎮市統籌分配款看法不同陷入僵局，今天府會開閉門會議，但沒有實質結果。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府與議會對於115年度總預算，是否納入光復重建經費、13鄉鎮市統籌分配款看法不同陷入僵局，今天在議會臨時大會前，藍、綠、無黨籍等議員、副縣長顏新章與縣府秘書長饒忠等人先開閉門會議，但沒有實質結果，議長張峻會後僅說，「副縣長回去再與縣長徐榛蔚討論」。

花蓮縣政府去年10月將115年度總預算送到議會，議會程序委員會在第21次臨時會程序會決議，請縣府修正、調整原預算，要納入光復重建經費、13鄉鎮統籌分配款，縣府公文來往多次，預算案卡關至今。

議會在11日召開第23次程序委員會，張峻重申縣府應尊重程序會決議，補正預算內容送大會審議，饒忠則說，縣府去年已依法把預算送進去，議會卻未依法審查，更用公文要求納入重建預算、分配款，質疑議員怎可以要求縣府額外編訂科目，更痛批「議會程序會霸凌縣府」。

花蓮縣議會今天召開第20屆第19次臨時大會，張峻在議事開始前，邀請藍綠、無黨籍議員，跟顏新章、饒忠等人前往會議室閉門會議，協商總預算的解決方式。

閉門會議長達近40分鐘，饒忠面對媒體回應笑而不答，顏新章與張峻一同走出會議室，顏僅說「大家很高興」。張峻受訪說，社會福利的案件，縣府趕快按照正常程序送進來，程序會來審查，也可以加開臨時會，協調後請副縣長回去再跟徐縣長討論。

民進黨議員張美慧表示，縣府一直拿議會未審預算攻擊議會，像是65歲以上的免繳健保費、假牙補助、愛心計程車、鄰長的津貼等，這些經費都沒辦法發，「我們也很急」，不然有急迫性的預算案，也可以先送進來審。

無黨籍議員楊華美說，請縣府先把有急迫性的案子先送議會審，但縣府也沒有同意，議會沒有要退回總預算，只是希望在合情合法下，能把光復重建作為優先，如果縣府有心要解決問題，是有辦法處理的，只是要請縣府做合理的修正，光是這件事情，今天出席的副縣長、秘書長沒辦法決定。

花蓮縣政府與議會對於115年度總預算，是否納入光復重建經費、13鄉鎮市統籌分配款看法不同陷入僵局，今天府會開閉門會議，但沒有實質結果。圖／民眾提供
花蓮縣政府與議會對於115年度總預算，是否納入光復重建經費、13鄉鎮市統籌分配款看法不同陷入僵局，今天府會開閉門會議，但沒有實質結果。圖／民眾提供

花蓮議會、縣府閉門協商總預算仍無解 張峻：副縣長再跟徐榛蔚討論

