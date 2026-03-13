快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

掌握台東農業未來！農林漁牧普查4月啟動 200人投入訪查

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
「全國推動農林漁牧業普查」凡從事農作物栽培、畜牧、林業、漁撈、水產養殖及相關農業服務或休閒活動者，均為這次普查對象。圖／本報資料照片
「全國推動農林漁牧業普查」凡從事農作物栽培、畜牧、林業、漁撈、水產養殖及相關農業服務或休閒活動者，均為這次普查對象。圖／本報資料照片

台東縣政府將配合「全國推動農林漁牧業普查」，普查期間自4月10日至6月30日止。縣府今召開地方幹部研討會，邀集各鄉鎮市公所普查幹部人員共同研商推動事宜，盼透過完整普查資料，掌握全縣農林漁牧產業現況與未來發展方向。

研討會由副縣長王志輝主持，縣府主計處長廖美鳳、農業處副處長黃奇明及各鄉鎮市公所普查幹部人員與會。王志輝表示，農林漁牧業普查是政府定期辦理的重要國勢調查，透過蒐集最新、完整的農業基礎資料，才能作為制定農業政策與相關配套措施的重要依據。

他指出，農業是台東的重要經濟命脈，未來農業發展需要新的思維與策略，不能只停留在傳統作法。縣府與各鄉鎮市公所必須共同努力，透過普查掌握產業現況，進一步規畫全縣農業轉型與升級方向。

主計處說明，農林漁牧業普查依據統計法規定，每5年辦理一次，這次為第15次普查。普查內容包括農業資源分布、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營狀況等資料，將作為政府推動農業改革、農地利用、農業轉型與相關政策的重要參考。

此次普查採全面性調查方式，先開放普查對象自主網路填報，未完成填報者將由普查員進行實地訪查，或採留置填表等方式完成資料蒐集。台東縣預計投入約200名普查人員，訪查約1萬9千戶家庭。

縣府提醒，凡普查區域內從事農作物栽培、畜牧、林業、漁撈、水產養殖及相關農業服務或休閒活動者，均為這次普查對象。

另為保障民眾權益，普查員將遵守「3不加2會」原則，包括不洩漏個人資料、不詢問與普查無關事項、不要求提供帳戶或存摺；同時會配戴行政院主計總處核發的普查員證件，並會親自遞送通知函。

台東縣政府將配合全國推動農林漁牧業普查，今召開地方幹部研討會，邀集各鄉鎮市公所普查幹部人員共同研商推動事宜，由縣府縣長王志輝主持。圖／台東縣政府提供
台東縣政府將配合全國推動農林漁牧業普查，今召開地方幹部研討會，邀集各鄉鎮市公所普查幹部人員共同研商推動事宜，由縣府縣長王志輝主持。圖／台東縣政府提供

農業 農業處

延伸閱讀

水情告急！經部：即起新竹轉「黃燈」夜間減壓供水 科園廠商自主節水

清明返鄉機位搶破頭 金門縣府啟動「未訂到機位」大調查

台東中央社宅招租服務據點啟用 供面對面諮詢申租

桃市舉辦多元水資源應用國際研討會　產官學政聚焦放流水農灌永續願景

相關新聞

基隆廟口夜市旁水溝油垢滿出汙染 2餐飲業者排汙遭開罰10萬6千

基隆廟口夜市旁仁三路29巷11日遭民眾投訴，部分商家未落實油脂分離，油垢堆積到從水溝溢出，不僅惡臭且容易滑倒。市府今天查出是臨近兩家餐飲業者分別排出油汙廢水及空氣汙染，共裁處10萬元6000元，要求落實油水分離，不得再任意傾倒廢油水確保溝渠暢通，否則將按次重罰。

基隆碇內大排又現泡沫汙染 停抽自來水

基隆市暖暖區碇內大排抽水站今天又發現水體出現大量白色泡沫汙染，環保局接獲通報前往稽查，緊急通知自來水公司停止八堵抽水站抽水，沿排水路線向上游追查汙染源，查出是消防泡沫原液洩漏，要求業者立即採取緊急應變措施防止汙染擴散，並裁罰10萬元、勒令業者立即停工。

五星級飯店質感 台東縣立圖書館試營運

台東縣立圖書館昨起試營運，民眾進館參觀，發現木質設計、柔和光線與寬敞空間交織出舒適氛圍，就像五星級飯店大廳質感，令人驚豔的是館內營造多處「閱讀秘境」，讓人踏進來就不自覺放慢腳步，想找個角落坐下來喝杯咖啡，好好享受閱讀時光。

花蓮安通露天野溪溫泉泡腳池沒水權 公所評估拆除

花蓮縣玉里鎮公所三十五年前在安通露天野溪溫泉設置三座泡腳池，但因未依溫泉法取得溫泉開發許可與水權，且部分設施位於河川行水區，長期被縣府要求改善。近年又出現民眾占用作為泡澡池，公所為避免落入行政處分，決定四月一日起斷電，評估填平或拆除設施的可行性。

廣角鏡／宜蘭市奇幻樂園 3月28、29日運動公園見

宜蘭市公所今年三月二十八日、二十九將在運動公園打造大型城市奇幻樂園，公所昨天記者會提前亮相巨型恐龍玩偶，栩栩如生地張開大嘴，與現場學童驚喜互動，孩子們也在泡泡槍下跑跳，活動當天還有兩座大型氣墊遊樂設施「動物派對」與「海洋世界」，讓孩子在奔跑、攀爬與滑行中度過兒童節。

花蓮議會、縣府閉門協商總預算仍無解 張峻：副縣長再跟徐榛蔚討論

花蓮縣政府與議會對於115年度總預算，是否納入光復重建經費、13鄉鎮市統籌分配款看法不同陷入僵局，今天在議會臨時大會前，藍、綠、無黨籍等議員、副縣長顏新章與縣府秘書長饒忠等人先開閉門會議，但沒有實質結果，議長張峻會後僅說，「副縣長回去再與縣長徐榛蔚討論」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。