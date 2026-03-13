掌握台東農業未來！農林漁牧普查4月啟動 200人投入訪查

台東縣政府將配合「全國推動農林漁牧業普查」，普查期間自4月10日至6月30日止。縣府今召開地方幹部研討會，邀集各鄉鎮市公所普查幹部人員共同研商推動事宜，盼透過完整普查資料，掌握全縣農林漁牧產業現況與未來發展方向。

研討會由副縣長王志輝主持，縣府主計處長廖美鳳、農業處副處長黃奇明及各鄉鎮市公所普查幹部人員與會。王志輝表示，農林漁牧業普查是政府定期辦理的重要國勢調查，透過蒐集最新、完整的農業基礎資料，才能作為制定農業政策與相關配套措施的重要依據。

他指出，農業是台東的重要經濟命脈，未來農業發展需要新的思維與策略，不能只停留在傳統作法。縣府與各鄉鎮市公所必須共同努力，透過普查掌握產業現況，進一步規畫全縣農業轉型與升級方向。

主計處說明，農林漁牧業普查依據統計法規定，每5年辦理一次，這次為第15次普查。普查內容包括農業資源分布、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營狀況等資料，將作為政府推動農業改革、農地利用、農業轉型與相關政策的重要參考。

此次普查採全面性調查方式，先開放普查對象自主網路填報，未完成填報者將由普查員進行實地訪查，或採留置填表等方式完成資料蒐集。台東縣預計投入約200名普查人員，訪查約1萬9千戶家庭。

縣府提醒，凡普查區域內從事農作物栽培、畜牧、林業、漁撈、水產養殖及相關農業服務或休閒活動者，均為這次普查對象。

另為保障民眾權益，普查員將遵守「3不加2會」原則，包括不洩漏個人資料、不詢問與普查無關事項、不要求提供帳戶或存摺；同時會配戴行政院主計總處核發的普查員證件，並會親自遞送通知函。