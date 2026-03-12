影／仁愛區說明會提這8項有感政績 謝國樑：我的風格實實在在不浮誇

基隆市政府今晚在仁愛區吉仁里活動中心舉辦市政說明會，市長謝國樑分享市政推動成果，他提及上任以來從規畫到執行，推動多項重要施政計畫，包含騎樓整平、行人有序、全齡照護、基隆捷運與北五堵計畫等重大建設，及八斗子遊艇碼頭以及全市汙水接管率提升與校園周邊通學步道改善等多項工作，皆展現具體成果且讓許多市民有感。

謝國樑說，他的團隊施政不浮誇，實實在在做代誌是他們的風格，騎樓整平政策截至去年已完成1萬4624平方公尺整平工程，施作長度達4018公尺。未來將持續推動田寮河兩側周邊區域改善工程，進一步提升市區環境品質。

交通安全方面，市府觀察到行人事故肇因除車輛未禮讓外，行人未依標誌或標線穿越道路也是重要因素，因此自113年11月起推動「行人有序專案工作」，加強宣導與執法並改善相關硬體設施。政策推動後成效顯著，114年全年行人交通事故共202件，較113年同期360件減少158件，下降幅度達43.8%。

謝國樑表示，守護學童通學安全更是刻不容緩，目前積極推動校園周邊通學步道改善計畫，已經投入1億2298萬元，規畫改善14所學校周邊人行步道與道路環境，不僅修復校園周遭路面，更拓寬人行空間，打造更安全的上下學通學環境。

在社會福利方面，市府首創透過數位通訊技術建立親子照護與長輩照護平台，結合醫療與社福資源，完成智慧照護網絡。目前親子照護平台好友數累計達1萬8116人，諮詢人次6879次，回覆速度與服務滿意度達99.7%；長輩照護平台好友數則有7萬4167人，諮詢人次7349次，滿意度也高達98.6%。

謝國樑指出，重大建設基隆捷運先期工程已啟動，未來將串聯北北基生活圈，帶動城市轉型與產業升級。市府也配合捷運建設，在SB18站周邊推動「基隆智慧科技園區」整體開發計畫，整合辦公、商業與生活機能，規畫複合式商場、住宿空間與社福設施，打造兼具宜居與產業升級的城市環境。

謝國樑提到，市府團隊將持續傾聽市民聲音，落實各項民生重要政策，持續優化基礎建設，繼續打造宜居、友善且充滿活力的城市。

