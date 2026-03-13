聽新聞
0:00 / 0:00

五星級飯店質感 台東縣立圖書館試營運

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
不少民眾說，台東縣立圖書館很像文青咖啡館，走進來後就不想走了。記者尤聰光／攝影
不少民眾說，台東縣立圖書館很像文青咖啡館，走進來後就不想走了。記者尤聰光／攝影

台東縣立圖書館昨起試營運，民眾進館參觀，發現木質設計、柔和光線與寬敞空間交織出舒適氛圍，就像五星級飯店大廳質感，令人驚豔的是館內營造多處「閱讀秘境」，讓人踏進來就不自覺放慢腳步，想找個角落坐下來喝杯咖啡，好好享受閱讀時光。

「東圖」由建築師張樞操刀，他以「山嵐」為意象，將台東山脈層層線條轉化為建築外觀，再銜接建築師吳明修設計的原館建築，挑高的空間加上大片採光，而從不同角度望去，層層斜面與木格柵就像山林延伸的紋理，民眾驚呼，「根本是從土地長出來的圖書館」。

「縱谷館藏閱讀區」大片落地窗引進自然天光，灑落階梯式閱讀空間與鵝卵石造型座椅上，宛若山谷層次，第一次來的民眾都忍不住拍照打卡，笑說「真像文青咖啡館，走進來就不想離開了」。

縣立圖書館空間約三五四○坪，以「全齡閱讀」概念規畫不同區域，親子閱讀區草地與星空的意象，讓孩子能自在閱讀與活動，青少年閱讀區設有動漫空間，收藏不少經典漫畫。不少家長說，這樣的圖書館在大城市都不一定看得到，台東真的很幸福。

除了空間設計吸睛，館內也導入智慧科技，設置自助借書機、導覽機與檢索電腦，民眾可自行查書與借還書，或透過APP預借書籍與設備。開館首日副縣長王志輝並以Podcast形式與藝術家對談，參與創作的新生國小學生興奮地在作品中尋找自己畫下的家鄉元素，現場溫馨熱鬧。

台東縣立圖書館昨天試營運，是台東鄉親眾所期待的閱讀空間。記者尤聰光／攝影
台東縣立圖書館昨天試營運，是台東鄉親眾所期待的閱讀空間。記者尤聰光／攝影

圖書館 建築師

延伸閱讀

東岸絕美 臺東縣立圖書館全館試營運 公共藝術《織知》同步亮相

高端住宅掀「獨立會館」風台中品牌建商搶攻高資產圈層

台東社宅來了！「海濱好室」189戶釋出 抽籤入住時間曝光

台灣燈會點亮嘉義夢 巨型竹編光之新徑成亮點...可躺臥觀星空

相關新聞

欣宜申請宜蘭設天然氣 桶裝瓦斯行批黑箱作業 縣府：准駁權在經濟部

宜蘭長期以來只有桶裝瓦斯，欣宜天然氣公司於今年一月向宜蘭縣府遞件，申請在宜蘭市及羅東鎮設立公用天然氣事業，屬於首例，引發宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會不滿，批「黑箱作業」，縣府強調，僅負責初審及公告蒐集意見，最終准駁權屬於經濟部。

五星級飯店質感 台東縣立圖書館試營運

台東縣立圖書館昨起試營運，民眾進館參觀，發現木質設計、柔和光線與寬敞空間交織出舒適氛圍，就像五星級飯店大廳質感，令人驚豔的是館內營造多處「閱讀秘境」，讓人踏進來就不自覺放慢腳步，想找個角落坐下來喝杯咖啡，好好享受閱讀時光。

花蓮安通露天野溪溫泉泡腳池沒水權 公所評估拆除

花蓮縣玉里鎮公所三十五年前在安通露天野溪溫泉設置三座泡腳池，但因未依溫泉法取得溫泉開發許可與水權，且部分設施位於河川行水區，長期被縣府要求改善。近年又出現民眾占用作為泡澡池，公所為避免落入行政處分，決定四月一日起斷電，評估填平或拆除設施的可行性。

廣角鏡／宜蘭市奇幻樂園 3月28、29日運動公園見

宜蘭市公所今年三月二十八日、二十九將在運動公園打造大型城市奇幻樂園，公所昨天記者會提前亮相巨型恐龍玩偶，栩栩如生地張開大嘴，與現場學童驚喜互動，孩子們也在泡泡槍下跑跳，活動當天還有兩座大型氣墊遊樂設施「動物派對」與「海洋世界」，讓孩子在奔跑、攀爬與滑行中度過兒童節。

影／仁愛區說明會提這8項有感政績 謝國樑：我的風格實實在在不浮誇

基隆市政府今晚在仁愛區吉仁里活動中心舉辦市政說明會，市長謝國樑分享市政推動成果，他提及上任以來從規畫到執行，推動多項重要施政計畫，包含騎樓整平、行人有序、全齡照護、基隆捷運與北五堵計畫等重大建設，及八斗子遊艇碼頭以及全市汙水接管率提升與校園周邊通學步道改善等多項工作，皆展現具體成果且讓許多市民有感。

基隆廟口夜市旁水溝油垢滿出汙染 2餐飲業者排汙遭開罰10萬6千

基隆廟口夜市旁仁三路29巷11日遭民眾投訴，部分商家未落實油脂分離，油垢堆積到從水溝溢出，不僅惡臭且容易滑倒。市府今天查出是臨近兩家餐飲業者分別排出油汙廢水及空氣汙染，共裁處10萬元6000元，要求落實油水分離，不得再任意傾倒廢油水確保溝渠暢通，否則將按次重罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。