五星級飯店質感 台東縣立圖書館試營運

台東縣立圖書館昨起試營運，民眾進館參觀，發現木質設計、柔和光線與寬敞空間交織出舒適氛圍，就像五星級飯店大廳質感，令人驚豔的是館內營造多處「閱讀秘境」，讓人踏進來就不自覺放慢腳步，想找個角落坐下來喝杯咖啡，好好享受閱讀時光。

「東圖」由建築師張樞操刀，他以「山嵐」為意象，將台東山脈層層線條轉化為建築外觀，再銜接建築師吳明修設計的原館建築，挑高的空間加上大片採光，而從不同角度望去，層層斜面與木格柵就像山林延伸的紋理，民眾驚呼，「根本是從土地長出來的圖書館」。

「縱谷館藏閱讀區」大片落地窗引進自然天光，灑落階梯式閱讀空間與鵝卵石造型座椅上，宛若山谷層次，第一次來的民眾都忍不住拍照打卡，笑說「真像文青咖啡館，走進來就不想離開了」。

縣立圖書館空間約三五四○坪，以「全齡閱讀」概念規畫不同區域，親子閱讀區草地與星空的意象，讓孩子能自在閱讀與活動，青少年閱讀區設有動漫空間，收藏不少經典漫畫。不少家長說，這樣的圖書館在大城市都不一定看得到，台東真的很幸福。

除了空間設計吸睛，館內也導入智慧科技，設置自助借書機、導覽機與檢索電腦，民眾可自行查書與借還書，或透過APP預借書籍與設備。開館首日副縣長王志輝並以Podcast形式與藝術家對談，參與創作的新生國小學生興奮地在作品中尋找自己畫下的家鄉元素，現場溫馨熱鬧。