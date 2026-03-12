快訊

基隆廟口夜市旁水溝油垢滿出汙染 2餐飲業者排汙遭開罰10萬6千

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆廟口夜市旁水溝油垢滿出汙染，2餐食業者排汙遭開罰10萬6千。圖／基隆市政府提供
基隆廟口夜市旁水溝油垢滿出汙染，2餐食業者排汙遭開罰10萬6千。圖／基隆市政府提供

基隆廟口夜市旁仁三路29巷11日遭民眾投訴，部分商家未落實油脂分離，油垢堆積到從水溝溢出，不僅惡臭且容易滑倒。市府今天查出是臨近兩家餐飲業者分別排出油汙廢水及空氣汙染，共裁處10萬元6000元，要求落實油水分離，不得再任意傾倒廢油水確保溝渠暢通，否則將按次重罰。

環保局昨天和今天二度派員前往現場稽查，查獲兩間商家確有汙染情形，一處餐食業者炒食後，將清洗爐灶產生含油廢水，未妥善收集處理即逕行排入側溝，造成路面油汙汙染，違反水汙染防治法及廢棄物清理法相關規定，依法分別裁處10萬元及4800元罰鍰。

另外，稽查人員也另一間商家現場設有水煮爐及煎台等設備，但未依規定設置油煙汙染防制設備，依違反空氣汙染防制法裁處1200元罰鍰，並依法限期改善。

環保局長馬仲豪表示，餐飲業者於營業過程中所產生油脂及廢水，應確實設置並妥善維護油水分離設備，避免油汙直接排入側溝造成汙染。營業過程產生油煙異味，應設置集氣收集及靜電集塵器等防制設備，以維護環境衛生及公共安全。

環保局將持續加強稽查及輔導作業，要求商家落實相關汙染防制措施，勿貪圖一時方便徑自將廢油水倒入溝渠。再查獲違規將依法從重處分。

馬仲豪指出，鑑於現場路面油汙溢流情形嚴重，為維護行人通行安全，環保局今天調度清溝車輛與清潔隊人員20人支援仁愛區公所行政協助側溝油汙水抽除，維護民眾通行安全。

基隆廟口夜市旁水溝油垢滿出汙染，2餐食業者排汙遭開罰10萬6千。圖／基隆市政府提供
基隆廟口夜市旁水溝油垢滿出汙染，2餐食業者排汙遭開罰10萬6千。圖／基隆市政府提供

基隆廟口夜市旁水溝油垢滿出汙染，2餐食業者排汙遭開罰10萬6千。圖／基隆市政府提供
基隆廟口夜市旁水溝油垢滿出汙染，2餐食業者排汙遭開罰10萬6千。圖／基隆市政府提供

