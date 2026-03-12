快訊

基隆碇內大排又現泡沫汙染 停抽自來水

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆碇內大排又現泡沫汙染停抽自來水，查獲汙染源罰10萬勒停。圖／環保局提供
基隆市暖暖區碇內大排抽水站今天又發現水體出現大量白色泡沫汙染，環保局接獲通報前往稽查，緊急通知自來水公司停止八堵抽水站抽水，沿排水路線向上游追查汙染源，查出是消防泡沫原液洩漏，要求業者立即採取緊急應變措施防止汙染擴散，並裁罰10萬元、勒令業者立即停工。

去年12月基隆才爆發油汙染自來水事件，造成基隆、汐止近10萬用水戶汙染。市議員陳冠羽表示，今天下午4時40分又接獲民眾通報，上次發生汙染源頭的碇內大排，又出現不明白色泡沫，面積相當大，已請環保局採樣，並請自來水公司改使用新山水庫的原水。環保局到場設置攔汙索，目前民生用水不受影響。

市府環保局長馬仲豪今晚表示，下午接獲市府工務處通報後，隨即啟動水汙染事件應變機制，派員抵達現場展開巡查及水體汙染溯源。經逐段查察排水系統後，於暖暖區源遠路102巷三禾倉儲廠區內，發現墘雄股份有限公司作業人員於填充消防泡沫原液時，因未確實關閉管路，導致消防泡沫原液意外洩漏。

環保局初估洩漏量約50至60公升，並隨雨水排入排水系統，造成下游水體產生明顯泡沫現象，環保局立即通知自來水公司，停止八堵抽水站取水。

環保局指出，該行為已涉及違反水污染防治法第7條不得汙染水體規定，現場已要求業者立即停止相關作業，並採取設置攔截設施、吸附清理及污染控制等應變措施，同時派員進行水質採樣及環境監測，以釐清汙染影響範圍。後續將依調查及檢測結果，令墘雄限期改善，並裁處10萬元罰鍰，立即命其停工、停業。

環保局強調，事業單位從事消防泡沫原液或其他化學品之裝填、儲存及運輸作業時，應落實汙染防制措施及緊急應變機制，避免因操作疏失造成水體汙染。民眾如發現河川或排水出現異常顏色、油膜或泡沫情形，可即時通報1999或環保局，市府將迅速派員處理。

（註：白色泡沬影片由市議員陳冠羽提供）

基隆碇內大排又現泡沫汙染停抽自來水，查獲汙染源罰10萬勒停。圖／環保局提供
基隆碇內大排又現泡沫汙染停抽自來水，查獲汙染源罰10萬勒停。圖／環保局提供
基隆碇內大排又現泡沫汙染停抽自來水，查獲汙染源罰10萬勒停。圖／環保局提供
基隆碇內大排又現泡沫汙染停抽自來水，查獲汙染源罰10萬勒停。圖／陳冠羽提供
