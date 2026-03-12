基隆大排出現白色泡沫 業者洩消防泡沫原液釀禍…環保局將罰10萬

基隆市暖暖區碇內大排抽水站附近河段，今天出現大量白色泡沫，環保局接獲通報後，通知自來水公司八堵抽水站暫停抽水，初步調查禍首是一家業者填充消防泡沫原液時，洩漏出50至60公升，在確認違法事實後將裁罰10萬元並要求停工。

環保局長馬仲豪表示，今天下午接獲市府工務處通報後，碇內大排出現白色泡沫，立即啟動水汙染事件應變機制，派員抵達現場巡查，溯源追查汙染源。

稽查人員逐段查察排水系統，在暖暖區源遠路102巷2號三禾倉儲公司廠區，發現墘雄公司作業人員在填充消防泡沫原液時，因未確實關閉管路，導致消防泡沫原液意外洩漏，再排入排水系統，造成下游水體產生泡沫。

碇內大排的水會排入基隆河，環保局也及時聯繫自來水公司第一區管理處，停止位在碇內大排排水口的基隆河下游八堵抽水站，暫停取用河水做為自來水的原水。

環保局指出，業者的行為涉嫌違反水汙染防治法第7條不得汙染水體規定，現場要求業者立即停止相關作業，並採取設置攔截設施、吸附清理及汙染控制等應變措施。

環保局也派員進行水質採樣及環境監測，以釐清汙染影響範圍，後續將依調查及檢測結果，依同法第30條命業者限期改善，並依第52條規定裁處10萬元罰鍰，並命其停工、停業。

環保局表示，事業單位從事消防泡沫原液或其他化學品裝填、儲存及運輸作業時，應落實汙染防制措施及緊急應變機制，避免因操作疏失造成水體汙染。民眾如發現河川或排水出現異常顏色、油膜或泡沫情形，可即時通報1999或環保局，市府將迅速派員處理，共同維護水環境品質。

基隆有家業者填充消防泡沫原液時洩漏，造成碇內大排出現白色泡沫。環保局啟動應變機制，派遣查人員採證調查，業者違法屬實將處10萬元罰鍰。圖／基隆市環保局提供

