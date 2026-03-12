快訊

遠雄永續教育列車啟動 國家級教材帶領學童探索海洋

桃園電子報／ 桃園電子報

圖：基金會提供

為持續推廣海洋保育理念、深化學童對蔚藍海洋守護意識，遠雄文教公益基金會（以下簡稱基金會）攜手遠雄海洋公園，持續推動「環境教育列車」前進校園，透過互動課程將海洋知識帶入學習現場。今年課程內容全面升級，首度導入由國家海洋研究院推動的「海洋科學序列（OSS）」專業教材，將原本深奧的海洋科學知識，轉化為孩子容易理解、也能透過互動遊戲學習的系統化內容，讓學童在輕鬆有趣的氛圍中認識海洋、培養海洋保育觀念。今（12）日，「環境教育列車」首站駛入花蓮慈濟國小，在校方邀請下，為90名一年級學童帶來一堂充滿驚喜與探索的海洋教育課程。

圖：基金會提供

在花蓮舉辦的課程也展現了在地辦理的優勢。由於路程不似前往雙北地區遙遠，活動能帶來更多豐富的教學資源。除了超人氣的紅腿象龜「雪中紅」，更加入了新助教「黃腹彩龜」，保育員此次更特別攜帶狗鯊卵鞘及海星走進校園，讓教室瞬間化身為小型水族館。課堂上，學童們透過透明的狗鯊卵鞘，近距離觀察胚胎與內部卵黃構造，驚嘆卵鞘孕育生命的奇妙過程。為了增加課程的互動與趣味性，課程活動從生物的外型特徵、行動方式、覓食習性與棲地差異出發，帶領學童認識生物如何在環境中生存。並透過掠食者與獵物的角色扮演遊戲，深入體驗與理解生物的適應作用。「玩中學」的教學方式，不僅激發孩子們對自然科學的好奇與興趣，也引導他們思考如何與海洋環境共存共榮，從小培養守護海洋的意識。

圖：基金會提供

這場由企業專業規劃、校園主動響應的公益活動，不僅展現了校方對永續議題的重視，更為台灣環境教育注入新能量。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽分享：「今年所加入的海洋科學序列(OSS)教材，核心精神與108課綱的教學宗旨契合，我們希望打破過去只記憶生物名稱或外部特徵的學習框架，透過直觀觀察與角色扮演等互動方式，讓學童在探索過程中自主建構海洋知識。當學習不再只是為了應付測驗，孩子們便能從生物面對的生存挑戰中，看見人類行為對環境帶來的深遠影響。這種從內心出發、對海洋奧秘與脆弱產生的共感，正是我們希望透過課程傳遞的重要價值。」

圖：基金會提供

隨著花蓮首站的熱烈迴響，「環境教育列車」今年預計將前進雙北及花蓮共計10間學校。遠雄文教公益基金會期許，透過這套具國際視野的專業教材與活體生物的感官體驗，能在孩子心中種下海洋永續的種子，讓守護大海成為他們成長過程中最自然的一份責任。

圖：基金會提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：遠雄永續教育列車啟動 國家級教材帶領學童探索海洋

