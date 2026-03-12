快訊

影／宜蘭綠色博覽會主題曲「願夢花開」 以宜蘭腔傳唱母語

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣政府發表綠博主題曲「願夢花開」，資深音樂人謝文德以宜蘭大地之母做為創作發想，透過「宜蘭腔」傳唱母親訴說的話，充滿動人旋律與暖暖的人情味。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府發表綠博主題曲「願夢花開」，資深音樂人謝文德以宜蘭大地之母做為創作發想，透過「宜蘭腔」傳唱母親訴說的話，充滿動人旋律與暖暖的人情味。記者戴永華／攝影

宜蘭綠色博覽會邁入第27年，3月28日在武荖坑風景區開幕。主辦單位今天發表綠博主題曲「願夢花開」，資深音樂人謝文德以宜蘭大地之母做為創作發想，透過「宜蘭腔」傳唱母親訴說的話，充滿動人旋律與暖暖的人情味。

為期44天宜蘭綠博把偌大的武荖坑園區打造成生態大地，每年各有不同主題內容，今年主題「格致寶藏」，規劃18個永續展區、19項趣味體能設施、上千場次的DIY體驗活動，同時委由音樂人、宜蘭子弟謝文德創作綠博主題曲「願夢花開」，今天在縣府大廳公開首播。

代理縣長林茂盛說，「格致寶藏」源於《禮記．大學》的「格物致知」，寓意研習推究萬物真理，進而獲得知識寶藏，也就是在失序氣候中連結「自然解方（NbS）」，一起修復大地、守護物種與珍惜海洋，歡迎全國民眾與親師生一起走入綠博格致學堂，在萬物律動中挖掘屬於自己的永續寶藏。

「稻穗滿滿歹勢頭犁犁」、「火金姑也來做客」、「慢慢的日子，今嘛走Dai去」…。今年綠博主題曲「願夢花開」，詞曲維持一貫的溫暖且充滿正向陽光。四度為綠博操刀的謝文德老師運用專屬母親的宜蘭腔，將優雅如詩的母語融入溫暖旋律，讓人感動。

謝文德說，回望左鄰右舍互助「湊手腳」的人情味，思念物質雖不充裕、但步調很慢、水清天淨的「永過」日子，盼藉由歌提醒世人，既然每個人都只是過客，有責任為後代保留地球元氣，這份夢想不必宏大，只要能共同播下善意的種子。

主題曲將在44天活動傳遍武荖坑園區，展館則有驚奇海洋《蔚藍脈動》，氣體奧秘《艾兒樂園》，玩轉能源《未來電力公司》等18座；19項低碳親子遊戲設施，包括人體陀螺儀、織夢網等。

宜蘭縣民票、校外教學票100元、平日全票150元、假日全票250元、平日優待票120元、假日優待票200元、多次入園票300元等，另有傳藝中心、蘭陽博物館雙園雙博套票，4月20日至26日為新北市民周，持身分證件入園門票100元。

宜蘭縣政府發表綠博主題曲「願夢花開」，資深音樂人謝文德以宜蘭大地之母做為創作發想，透過「宜蘭腔」傳唱母親訴說的話，充滿動人旋律與暖暖的人情味。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府發表綠博主題曲「願夢花開」，資深音樂人謝文德以宜蘭大地之母做為創作發想，透過「宜蘭腔」傳唱母親訴說的話，充滿動人旋律與暖暖的人情味。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府發表綠博主題曲「願夢花開」，資深音樂人謝文德以宜蘭大地之母做為創作發想，透過「宜蘭腔」傳唱母親訴說的話，充滿動人旋律與暖暖的人情味。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府發表綠博主題曲「願夢花開」，資深音樂人謝文德以宜蘭大地之母做為創作發想，透過「宜蘭腔」傳唱母親訴說的話，充滿動人旋律與暖暖的人情味。記者戴永華／攝影

