花蓮安通野溪溫泉泡腳池遭違法占用 玉里鎮公所4月1日起斷電

花蓮縣玉里鎮公所35年前在安通露天野溪溫泉設置3座泡腳池，但因未依溫泉法取得溫泉開發許可與水權，且部分設施位於河川行水區，長期被縣府要求改善。近年又出現民眾占用作為泡澡池，鎮公所決定自4月1日起斷電，並評估填平或拆除設施的可行性。

玉里鎮安通露天野溪溫泉因交通便利、泉質佳，鎮公所於1991年在溪畔設置3座泡腳池，提供遊客免費體驗野溪溫泉，也成為不少旅人到訪玉里的休憩景點。

不過，溫泉法於2005年上路後，相關設施須依法申請溫泉開發許可與水權，鎮公所指出，泡腳池位置約有一半位在河川行水區內，且未取得相關許可，依法被認定為不符規定設施，也存在防汛安全疑慮，因此縣府多年來多次函請公所改善。

為解決管理與合法化問題，鎮公所2023年3月4日曾邀集地方居民與相關人士召開會議，討論設施使用現況，並提出由部落或地方組織成立管理機制，推動使用者付費與社區自主經營，希望在合法、合理、合情的前提下，兼顧地方發展與溫泉資源永續利用，但最終未能取得共識。

鎮公所表示，在與地方尋求管理方式期間，泡腳池抽水馬達曾因故障導致無水可用，鎮長龔文俊當時與15位里長自掏腰包集資修復，讓設施得以持續服務遊客。但近年卻有部分民眾長期占用泡腳池作為泡澡池，甚至私設告示牌限制他人使用，也曾發生遊客遭驅趕情況，影響觀光形象。

龔文俊指出，泡腳池因土地位置關係無法取得合法土地使用權，也無法申請水權，而抽水馬達用電屬公帑支出，若在未合法化情況下持續運作，公所恐面臨行政處分風險，因此決定自4月1日起對泡腳池實施斷電措施。

他表示，公所後續將研議爭取經費，評估填平或拆除設施的可行性，未來也不排除在野溪河床以堆砌石頭方式規畫簡易泡腳區，讓遊客仍能體驗野溪溫泉的自然特色。