從偏鄉到俄烏戰場…台東馬偕急診醫吳佩珊獲十大傑出女青年肯定

中央社／ 台東縣12日電

台東馬偕醫院急診醫師吳佩珊，不僅在急診量占台東一半的馬偕急診室服務，還要到偏鄉離島支援，更3度人道救援進入俄烏戰場搶救人命，榮獲「十大傑出女青年」。

台東馬偕醫院今天發布新聞稿表示，急診醫學科醫師吳佩珊榮獲第27屆「十大傑出女青年」，這是吳佩珊繼前年獲頒「台灣傑出永續青年獎」後，再次得到肯定。

台東馬偕表示，第27屆「十大傑出女青年、標竿女青年暨優秀女青年」當選人公布典禮，於8日在台北茹曦酒店舉行，共選出25名獲獎者，包含10名「十大傑出女青年」、8名「標竿女青年」及7名「優秀女青年」。

台東馬偕表示，充滿熱情，積極投入救人救難工作的吳佩珊，平日在急診量占台東5成的台東馬偕急診室服務，不僅在院內全力救治病患，還積極投入偏鄉及離島的醫療支援，解決了蘭嶼與綠島醫療資源不足的問題，讓當地居民能在地獲得優質的醫療照護。

不僅如此，當俄烏戰爭爆發後，吳佩珊主動參與台北馬偕醫療團的人道行動，3度深入戰區為傷者提供醫療服務，展現台灣醫療專業的力量。她的努力與奉獻不僅獲得社會各界肯定，也讓台東馬偕感到驕傲。

台東馬偕醫院表示，吳佩珊結合個人興趣與專業，致力推廣緊急救護教育，並考取多項救護證照。她擔任消防局高救隊的培訓醫師及特搜隊隨隊醫師，並進到校園宣導緊急救護知識，擴大醫療專業的影響力。

