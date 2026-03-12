台東中央社宅招租服務據點啟用 供面對面諮詢申租

由內政部興建、「只租不賣」的台東社會住宅「海濱好室」，已開放申租；為提供民眾在地諮詢，今天在台東縣稅務局設置「幸福台東．愛在海濱」社宅招租實體服務據點。

中央推動社會住宅政策，在台東市成功路、大同路路口興建「海濱好室」，提供197戶住宅，其中189戶採「只租不賣」方式對外招租，並以優惠租金提供設籍台東或在台東工作民眾申請，盼增加可負擔住宅選擇。

9日開始受理申請，採24小時線上申請制。為協助民眾更便利取得相關資訊，國家住宅及都市更新中心與台東縣政府今天在台東市中興路台東縣稅務局設置「幸福台東．愛在海濱」社宅招租實體服務據點，就近提供民眾面對面諮詢與申請協助，讓有意申請社宅民眾能更清楚了解相關資訊與申請流程。

住都中心表示「海濱好室」建築規模為地上10層、地下2層，總戶數197戶，其中保留8戶作為社會福利服務空間，這次釋出招租189戶，包含117戶套房、56戶2房型及16戶3房型，租金依房型與坪數約為6740元至2萬120元，符合資格的弱勢族群另有租金優惠。

社宅也保留部分戶數提供特定族群申請，其中20%保留給新婚兩年內或育有學齡前子女的婚育家庭，另有8% 提供軍、警、消人員申請，希望透過多元住宅政策，留住人才並鼓勵青年在地成家。

內政部政務次長董建宏表示，自9日開放申請登記以來，已累計超過200件網路申請，現場實體據點也受理60多件申請。

來自東海岸的沈女表示，自己與女兒因工作關係，目前在台東市租屋居住，平時需在市區與部落間兩頭奔波，這次看到社會住宅租金相對優惠，便特地前來申請，希望順利中籤，減輕母女兩人經濟負擔。

縣府表示，「海濱好室」自3月9日至4月7日受理申請，預計6月30日公開抽籤，最快可於9月1日起陸續入住；未來台東也將陸續推出「寶桑好室」與「仁和好室」等社會住宅，持續擴大在地居住支持體系。