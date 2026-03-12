快訊

炎上準備?韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼:完美得罪兩邊

房市崩盤前兆?去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解:根本放大恐慌

木星順行ing!「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

影／宜蘭市公所打造大型奇幻樂園 最好玩的兒童節讓小朋友瘋狂

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
「童趣藝文演出」安排巨型恐龍玩偶互動演出、童話魔術秀與街頭藝術表演，小朋友超愛。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所舉辦的兒童節活動總吸引人潮爆棚，今年將在運動公園打造一座大型城市奇幻樂園，包含4大主題、6大特色，3大遊戲場域分齡而設，還特別設置少見的「動物派對」與「海洋世界」巨型主題氣墊，保證要讓小朋友嗨翻天。

市公所今天邀請國小學童參與活動說明，與恐龍驚喜互動，在噴槍的泡泡下跑跳，孩子們開心不得了。宜蘭市童樂會時間3月28日與29日上午9時至下午4時30分，地點在宜蘭運動公園，其中童趣樂園遊戲區、分齡親子遊戲區、親子手作體驗區須先上網報名，3月14日上午9時起開放登記至額滿。

市公所表示，兒童節大型戶外親子活動有多元遊戲設施、精彩藝文展演與體驗，充滿想像力與歡樂氛圍的奇幻樂園，三大遊戲場域分別如下：

●童趣樂園遊戲區：兩座國內大型氣墊遊樂設施「動物派對」與「海洋世界」，讓孩子在奔跑、攀爬與滑行中釋放活力，採網路預約及分梯入場，確保遊戲品質與安全，每位兒童最多預約2場次，適合4至12歲，報名資訊：https://reurl.cc/j6d3Ep。

●童話故事遊戲區：設有童話小火車、旋轉茶會與旋轉木馬等設施，讓孩子彷彿走進童話世界展開奇幻冒險，家長也能陪伴孩子共享童趣時光，排隊入場，適合3至8歲。

●分齡親子遊戲區：0至3歲幼兒室內遊戲空間，設置球池、溜滑梯與積木互動區，小小孩也能安心探索遊玩，每位兒童最多預約2場次，報名資訊：https://reurl.cc/xWDvgE

除了三大遊戲區特色，另外特色是「童趣藝文演出」，邀請紙風車劇團帶來經典劇碼「巫頂環遊世界」，深受小朋友喜愛的東森YOYO哥哥姐姐也將帶來活力滿滿的唱跳演出，與孩子們近距離互動；現場更安排巨型恐龍玩偶互動演出、童話魔術秀與街頭藝術表演，小朋友超愛。

另一特色是「親子手作體驗區」，包括海洋小探險生態故事 × 創意DIY、親子透明扇彩繪樂DIY、小小農夫養成記-親子食農教育體驗等，每位兒童最多預約1場次，適合年齡3至12歲，報名資訊：https://reurl.cc/L21l79。

此外「歡樂市集」集結50攤以上在地特色美食與親子友善攤位，並設置「可愛動物互動體驗區」，孩子能近距離觀察與認識小動物，學習尊重生命。

市長陳美玲表示，每位孩童都是家長最珍貴的寶貝，打造安全、友善的親子活動環境，一直是市公所努力目標，今年有趣又好玩的兒童奇幻樂園，邀請親子家庭參與「宜蘭市童樂會」，陪伴孩子留下難忘的兒童節回憶。

充滿繽紛泡泡的環境下，小朋友開心跑跳並捕捉夢幻泡泡。記者戴永華／攝影
巨大恐龍與國小學童驚喜互動，現場尖叫聲四起，讓孩子們開心得不得了。記者戴永華／攝影
國內少見的「動物派對」與「海洋世界」巨型主題氣墊，保證讓小朋友嗨翻天。記者戴永華／攝影
巨大恐龍與國小學童驚喜互動，現場尖叫聲四起，讓孩子們開心得不得了。記者戴永華／攝影
國內少見的「動物派對」與「海洋世界」巨型主題氣墊，保證讓小朋友嗨翻天。記者戴永華／攝影
