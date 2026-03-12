花蓮大陳二村籃球場變身匹克球場 市公所打造運動據點

匹克球運動近年快速竄紅，花蓮市公所為推動全民運動、提供多元運動空間，斥資120萬元將大陳二村活動中心旁閒置多年的籃球場改建為匹克球場，設置3組固定式球網並鋪設彈性地坪，預計3月21日完工，盼成為社區新運動據點。

花蓮市公所表示，匹克球近年逐漸成為熱門運動，參與人口持續增加，但花蓮可使用的場地仍相對有限。目前除部分學校開放校內運動設施外，市公所也將中山公園既有網球場規畫為網球與匹克球共用場地，但整體仍難以滿足日益成長的需求，因此積極尋找適合場域增設球場。

市長魏嘉彥指出，大陳二村活動中心旁原有籃球場因多年閒置、設施老舊，在里長顏春有建議下，市公所評估後決定將場地改建為匹克球場，希望活化既有公共空間。未來球場啟用後，不僅可提供社區居民運動休閒場所，也可吸引更多匹克球愛好者前來交流，預期將成為地方熱門運動場域。

市公所說明，本次工程總經費120萬元，由公所自籌，規畫鋪設約539平方公尺、厚度3毫米的彈性壓克力地坪，並設置3組固定式匹克球網組，以提升球場耐用度與運動舒適性。

另考量球場安全與整體使用品質，市公所後續也將持續爭取經費，規畫設置球場外圍防護圍籬及照明設施，同時提升場地鋪面防滑係數，並與相關社團研議未來管理方式，讓民眾能在安全、完善的環境中享受運動樂趣。

顏春有表示，感謝市公所支持社區建設，讓閒置空間得以重新活化。匹克球近年深受各年齡層喜愛，球場完工後可望吸引更多居民運動交流，提升社區運動風氣，也為地方注入新的活力。

花蓮市公所斥資120萬元將大陳二村活動中心旁閒置多年的籃球場改建為匹克球場，預計3月21日完工。圖／花蓮市公所提供