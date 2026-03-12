美翻不想走了！台東縣立圖書館內部曝光 民眾驚豔：根本五星級飯店

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣立圖書館今天全館試營運，不少民眾說，走進這裡就不想離開了，真的很像文青咖啡館。記者尤聰光／攝影
台東人期待已久的嶄新閱讀空間—台東縣立圖書館今天全館試營運，不少民眾一早就進館參觀，許多人走進館內的第一句話幾乎都是「太漂亮了！」有人甚至笑說，整體空間質感簡直像五星級飯店的大廳，木質設計、柔和光線與寬敞空間交織出舒適氛圍，讓人一踏進來就不自覺放慢腳步，想找個角落坐下來看看書、喝杯咖啡，好好享受閱讀時光。

最驚艷的就是館內宛如「閱讀秘境」般的空間設計。整體建築由張樞建築師操刀，以「山嵐」為設計意象，將台東山脈的層層線條轉化為建築外觀，再與建築師吳明修設計的原館建築相互銜接，挑高的空間加上大片採光設計，讓整棟圖書館看起來既現代又溫暖。

從不同角度望去，層層斜面與木格柵就像山林延伸的紋理，也讓不少民眾直呼，「這根本是從土地長出來的圖書館」。走進館內，最讓人印象深刻的，是宛如山谷層次般的「縱谷館藏閱讀區」。大片落地窗引進自然天光，陽光灑落在階梯式閱讀空間與鵝卵石造型座椅上，營造出溫柔又安靜的氛圍。

許多第一次來的民眾都忍不住拍照打卡，有人笑說，「走進這裡就不想離開了，真的很像文青咖啡館」。館內擺放的書籍以心靈成長、家庭生活、財經與小說文學為主，也讓不少讀者一坐下就開始翻書，完全沉浸在閱讀世界。

圖書館整體空間約3450坪，以「全齡閱讀」為概念規畫不同區域。親子閱讀區寬敞明亮，草地與星空意象的設計讓孩子可以自在閱讀與活動，家長普遍反應空間夢幻又溫馨；青少年閱讀區則設有專屬漫畫空間，收藏不少經典漫畫，吸引不少學生駐足翻閱。

館內每個區域都依不同年齡層打造閱讀氛圍，也讓不少家長感嘆，「這樣的圖書館在大城市都不一定看得到，台東真的很幸福」。

館內另一個亮點是公共藝術作品「織知」，由藝術家成若涵創作，以鐵雕與鏤空工法呈現南島文化圖像，將知識與文化如經緯般交織在牆面上。今天開館首日也以Podcast形式，由副縣長王志輝與藝術家對談作品理念，參與創作的新生國小學生更興奮地在作品中尋找自己畫下的家鄉元素，現場氣氛溫馨又熱鬧。

除了空間設計吸睛，圖書館也導入不少智慧科技。館內設置自助借書機、導覽機與檢索電腦，民眾可以自行查書、借書與還書，還能透過APP預約書籍或登記設備，大幅提升使用便利性。

台東縣立圖書館今天全館試營運，不少民眾一早就進館參觀，許多人走進館內的第一句話幾乎都是「太漂亮了！」記者尤聰光／攝影
台東縣立圖書館今天全館試營運，整體空間質感像五星級飯店的大廳，木質設計、柔和光線與寬敞空間交織出舒適氛圍。記者尤聰光／攝影
台東人期待已久的嶄新閱讀空間—台東縣立圖書館今天全館試營運。記者尤聰光／攝影
台東縣立圖書館整體空間約3450坪，以「全齡閱讀」為概念規畫不同區域。記者尤聰光／攝影
台東縣立圖書館親子閱讀區寬敞明亮，草地與星空意象的設計讓孩子可以自在閱讀與活動。記者尤聰光／攝影
台東縣立圖書館大片落地窗引進自然天光，陽光灑落在階梯式閱讀空間與鵝卵石造型座椅上，營造出溫柔又安靜的氛圍。記者尤聰光／攝影
