欣宜申請宜蘭設天然氣 桶裝瓦斯行批黑箱作業 縣府：准駁權在經濟部

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
有天然氣業者申請在宜蘭設立事業，衝擊桶裝瓦斯業者生計，引發反彈。記者戴永華／攝影
宜蘭長期以來只有桶裝瓦斯，欣宜天然氣公司於今年一月向宜蘭縣府遞件，申請在宜蘭市及羅東鎮設立公用天然氣事業，屬於首例，引發宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會不滿，批「黑箱作業」，縣府強調，僅負責初審及公告蒐集意見，最終准駁權屬於經濟部

欣宜公司申請的管線供氣範圍涵蓋宜蘭縣人口最密集的宜蘭市與羅東鎮，兩地總計約六點五萬住戶，二月廿六日起辦理公告一個月，蒐集各界意見以供初審參考。

液化氣體燃料公會理事長吳則成表示，宜蘭目前有一百多間瓦斯行，每間店背後都代表著眾多基層員工的生計，天然氣由大財團經營，無異於直接剝奪傳統店家的「生存權」與「工作權」。

「對於受影響最嚴重的業者，縣府竟然連一封公文都沒發！」吳則成指出，縣府雖宣稱依規定公告，但是對於受影響最嚴重的桶裝業者，卻完全沒有事先通知公會或徵詢業界意見，也未提供陳述意見的配套管道。不排除發起進一步抗爭行動，捍衛基層勞工的勞動價值。

面對公會怒火，縣府工旅處表示，目前全案仍處於公告階段，尚未進入正式審查，縣府僅負責初審，未來初審結果連同申請書轉請中央，最終准駁權屬於經濟部，在過程中縣府會傾聽各界聲音，作為審查參考依據。

