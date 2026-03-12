聽新聞
六都之外 搶先成立 宜蘭運動處 九月掛牌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣府決定九月九日「國民體育日」當天成立「運動處」，員額編制二十人，這也是縣政府繼今年二月成立原民處之後所成立的第二十三個局處，辦公場址位於目前的縣立體育場，盼能帶動宜蘭體育運動開啟新篇章。縣府教育處表示，已擬訂相關的體育處組織編制自治條例，預計五月送請縣議會審議。

行政院去年成立運動部，宜蘭縣議員及體育界積極催生「運動處」，去年十一月由副議長陳漢鍾帶領提案連署書，在議會遞交給代理縣長林茂盛，盼爭取宜蘭成為六都以外率先成立運動處的縣市，縣府接著在今年元月成立籌備處，同時也向中央爭取到編制員額，進展順利。

甫上任宜蘭縣體育會理事長的陳漢鍾副議長表示，宜蘭去年在全國運動會勇奪十三金十銀十九銅亮麗成績，居全國非六都縣市的第二名。行政院九月成立運動部，每年預算二四八億元，比原本體育署增加七十億元，縣府成立運動局處有助於擴大體育發展面相，也有利向中央爭取資源。

林茂盛說，成立運動處是回應縣民對優質運動環境的期待，透過專責單位更效率地整合資源、培訓優秀選手並優化場館設施。

此外，為了提高對優秀表現選手獎勵與留才，縣府近日將公告，只要設籍宜蘭運動員，在每二年舉辦的全國運動會拿下前三名就可獲頒補助金，其中全運會奪金選手，二年最高可獲得二十八點八萬元補助金做為實質獎勵。

宜蘭 體育署 林茂盛

