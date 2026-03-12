六都之外 搶先成立 宜蘭運動處 九月掛牌

宜蘭縣府決定九月九日「國民體育日」當天成立「運動處」，員額編制二十人，這也是縣政府繼今年二月成立原民處之後所成立的第二十三個局處，辦公場址位於目前的縣立體育場，盼能帶動宜蘭體育運動開啟新篇章。縣府教育處表示，已擬訂相關的體育處組織編制自治條例，預計五月送請縣議會審議。

2026-03-12 00:16