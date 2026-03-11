基隆美術館3月10日至5月24日推出攝影師黃東明「回望400－基隆的往昔與新貌」攝影展，以「基隆歷史演進」為脈絡，透過4大展區重新凝視城市，從影像感受基隆是一座仍在呼吸、變化的城市，呈現地景地貌、歷史遺跡、百工百業職人面貌。

副市長邱佩琳在開幕致詞說，黃東明除上山臨海到訪基隆重要地標，更走訪很多秘境，捕捉到非常珍貴的畫面，呈現基隆的地景地貌、歷史遺跡，在基隆生活打拚的百工百業職人，也將基隆港都第一線工作人員，透過攝影技術及影像，留下富有情感的珍貴紀錄，成為城市文化治理的寶貴資產。

文化觀光局長江亭玫表示，黃東明為「基隆400」系列活動增添藝術視野與歷史深度，透過鏡頭凝視城市記憶。基隆市近年舉辦「基隆潮藝術」、「鷄籠中元祭」、「海洋老鷹嘉年華」及「愛嶼搖滾」演唱會等，為城市堆疊文化能量。

攝影特展規畫四大區域，第一展區「登陸・臨海之境」，觀眾可循著裝置與影像喚起對基隆地景的原初記憶與城市光影，開啟回望與再認識的旅程。

第二展區「環視・城市今昔」以四組系列影像呈現城市山海地貌、百年的歷史痕跡，形塑多層次城市結構與視角。

在「凝望・歲月肖像」的展區，將目光投向生活其中的人群，保留住基隆最自然鮮活的生活面貌。最後「走入・時空場域」展間，將影像與環境聲音交錯呈現，民眾行走其中，身影與投影畫面疊合，重新定位與基隆的相對位置。

黃東明在3月14、4月25及5月23日舉辦三場專家導覽活動，報名連結 https://www.accupass.com/event/2601200310101681137607

，活動資訊請參閱基隆美術館官方網站（https://kmoa.klcg.gov.tw/），或追蹤基隆市文化觀光局Facebook（https://www.facebook.com/KLCCABTW）。

基隆美術館回望400攝影展，從歷史地景到港都人文百工百業職人。圖／基隆市政府提供

基隆美術館回望400攝影展，從歷史地景到港都人文百工百業職人。圖／基隆市政府提供