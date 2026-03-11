宜蘭首例天然氣申請案引爆基層怒火 桶裝瓦斯公會砲轟「黑箱作業」

宜蘭長期以來只有桶裝瓦斯，欣宜天然氣公司於今年1月向宜蘭縣政府遞件，申請在宜蘭市及羅東鎮設立公用天然氣事業，屬於首例，引發宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會不滿，理事長吳則成今天批評縣府行政程序透明度不足，簡直是「黑箱作業」，威脅基層瓦斯行生存權。

全案目前在公告階段，尚未進入正式審查，縣政府強調，僅負責初審及公告蒐集意見，最終准駁權屬於經濟部。欣宜公司申請的管線供氣範圍涵蓋宜蘭縣人口最密集的宜蘭市與羅東鎮，兩地總計約6.5萬住戶，2月26日起辦理公告1個月，蒐集各界意見以供初審參考。

對此，液化氣體燃料公會理事長吳則成憂心忡忡表示，一旦天然氣獲准進駐，預估將強勢瓜分原來桶裝瓦斯約半數以上的營運市場，宜蘭目前有100多間瓦斯行，每間店背後都代表著眾多基層員工的生計，天然氣由大財團經營，無異於直接剝奪傳統店家的「生存權」與「工作權」。

「對於受影響最嚴重的業者，縣府竟然連一封公文都沒發！」吳則成指出，縣府雖宣稱依規定公告，但是對於受影響最嚴重的桶裝業者，卻完全沒有事先通知公會或徵詢業界意見，也未提供陳述意見的配套管道。

他強調，過去曾有業者試圖進入宜蘭市場但未獲核准，顯示天然氣引進需經極其嚴謹的評估與地方溝通，如今縣府在未與利害關係產業說明的情況下就受理推動，程序不公允。

公會近期將緊急召開內部會議商討因應對策，除向政府表達反對立場外，不排除發起進一步抗爭行動，以捍衛基層勞工的勞動價值。

面對公會怒火，宜蘭縣政府工旅處表示，目前全案仍處於公告階段，尚未進入正式審查，縣府僅負責初審，未來初審結果連同申請書轉請中央，最終准駁權屬於經濟部，在過程中縣府會傾聽各界聲音，作為審查參考依據。