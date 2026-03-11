快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭首例天然氣申請案引爆基層怒火 桶裝瓦斯公會砲轟「黑箱作業」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
長期以來宜蘭只有液化石油氣（桶裝瓦斯），最近有天然氣瓦斯業者申請設立天然氣事業，供應天然氣管線瓦斯，消息傳出後，引發宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會不滿，批「黑箱作業」。縣政府強調，最後的准駁權在中央經濟部。圖／本報資料照片
長期以來宜蘭只有液化石油氣（桶裝瓦斯），最近有天然氣瓦斯業者申請設立天然氣事業，供應天然氣管線瓦斯，消息傳出後，引發宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會不滿，批「黑箱作業」。縣政府強調，最後的准駁權在中央經濟部。圖／本報資料照片

宜蘭長期以來只有桶裝瓦斯，欣宜天然氣公司於今年1月向宜蘭縣政府遞件，申請在宜蘭市及羅東鎮設立公用天然氣事業，屬於首例，引發宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會不滿，理事長吳則成今天批評縣府行政程序透明度不足，簡直是「黑箱作業」，威脅基層瓦斯行生存權。

全案目前在公告階段，尚未進入正式審查，縣政府強調，僅負責初審及公告蒐集意見，最終准駁權屬於經濟部。欣宜公司申請的管線供氣範圍涵蓋宜蘭縣人口最密集的宜蘭市與羅東鎮，兩地總計約6.5萬住戶，2月26日起辦理公告1個月，蒐集各界意見以供初審參考。

對此，液化氣體燃料公會理事長吳則成憂心忡忡表示，一旦天然氣獲准進駐，預估將強勢瓜分原來桶裝瓦斯約半數以上的營運市場，宜蘭目前有100多間瓦斯行，每間店背後都代表著眾多基層員工的生計，天然氣由大財團經營，無異於直接剝奪傳統店家的「生存權」與「工作權」。

「對於受影響最嚴重的業者，縣府竟然連一封公文都沒發！」吳則成指出，縣府雖宣稱依規定公告，但是對於受影響最嚴重的桶裝業者，卻完全沒有事先通知公會或徵詢業界意見，也未提供陳述意見的配套管道。

他強調，過去曾有業者試圖進入宜蘭市場但未獲核准，顯示天然氣引進需經極其嚴謹的評估與地方溝通，如今縣府在未與利害關係產業說明的情況下就受理推動，程序不公允。

公會近期將緊急召開內部會議商討因應對策，除向政府表達反對立場外，不排除發起進一步抗爭行動，以捍衛基層勞工的勞動價值。

面對公會怒火，宜蘭縣政府工旅處表示，目前全案仍處於公告階段，尚未進入正式審查，縣府僅負責初審，未來初審結果連同申請書轉請中央，最終准駁權屬於經濟部，在過程中縣府會傾聽各界聲音，作為審查參考依據。

經濟部 宜蘭 天然氣

延伸閱讀

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

國旅漏洞！觀光遊園車缺乏全國一致性管理 全靠業者自律

聯合報社論／中東戰火與AI電荒夾擊，台灣能源韌性呢？

美伊續戰 桶裝瓦斯價格喊漲 民眾焦慮

相關新聞

宜蘭首例天然氣申請案引爆基層怒火 桶裝瓦斯公會砲轟「黑箱作業」

宜蘭長期以來只有桶裝瓦斯，欣宜天然氣公司於今年1月向宜蘭縣政府遞件，申請在宜蘭市及羅東鎮設立公用天然氣事業，屬於首例，引發宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會不滿，理事長吳則成今天批評縣府行政程序透明度不足，簡直是「黑箱作業」，威脅基層瓦斯行生存權。

基隆廟口夜市旁油垢溢溝汙染 謝國樑：限明日前找出汙染源重罰

基隆廟口夜市美食遠近馳名，近日民眾反映不少商家未落實油脂分離，夜市後方的仁三路29巷油垢從水溝溢出，不僅惡臭且容易滑倒。市長謝國樑第一時間致電環保局，要求於明日下午5時前釐清事實、找出汙染源頭，並依相關法令從重裁罰，並對外界說明。

台東幼兒園招生3月25日開跑！線上登記、4月14日抽籤

台東縣115學年度公共化幼兒園與準公共幼兒園招生即將展開，家長準備幫孩子報名入園。縣長饒慶鈴表示，今年招生作業將於3月25日開跑，採取線上登記、統一抽籤方式辦理，並優化志願選填與備取制度，希望讓招生流程簡便、穩定、公平及透明。

不要戰爭！宜蘭悟元心靈園區為孫中山逝世101年舉辦愛與和平音樂會

為了紀念國父孫中山先生逝世101年，拒絕戰爭屠殺，中華中山大道建華會與中山聖道院院長李照楨宣布，明天3月12日植樹節，將在三星鄉悟元心靈文化園區舉辦愛與和平慈善音樂會，邀請民眾免費參與這場撫慰心靈的藝文饗宴。

基隆廟口巷弄油垢滿溢 環保局：掌握事證將開罰

基隆廟口仁三路巷弄近日油垢從水溝溢出，散發惡臭且路面易滑，民眾質疑店家未落實油脂分離。區公所已張貼公告暫停通行避免滑倒，...

台東災害風險高！饒慶鈴率團赴日本學防災打造韌性城市

面對近年極端氣候加劇與天然災害頻繁，防災議題愈來愈受到重視。台東同樣是地震與颱風災害較為頻繁的縣市，如何提升防災意識與應變能力，也成為地方政府的重要課題。縣長饒慶鈴今率領縣府團隊及11位鄉鎮市長前往日本參訪，走訪東京臨海廣域防災公園，並在園區內的Sona Area Tokyo體驗「東京直下72小時」防災模擬課程，希望藉由實地觀摩，學習日本的防災教育與城市規畫經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。