基隆廟口夜市旁油垢溢溝汙染 謝國樑：限明日前找出汙染源重罰

基隆廟口夜市美食遠近馳名，近日民眾反映不少商家未落實油脂分離，夜市後方的仁三路29巷油垢從水溝溢出，不僅惡臭且容易滑倒。市長謝國樑第一時間致電環保局，要求於明日下午5時前釐清事實、找出汙染源頭，並依相關法令從重裁罰，並對外界說明。

仁三路29巷油垢從水溝溢出，整條巷道滿地是油，不僅惡臭且容易滑倒。仁愛區公所已貼公告暫停民眾和機車通行，避免滑倒，將清油排汙，並計畫重新施作過低的水溝。環保局也表示將加強稽查、告發。

民眾指出，他和朋友從台北到基隆廟口夜市吃美食，後來吃完到處繞一繞，結果發現仁三路29巷整條巷子都是油汙，聞起來十分的臭，還差一點滑倒，一行人覺得不太舒服。也有網友在網上投訴，指油后從水溝溢出來，水溝也有惡臭，質疑油汙怎麼直接放到水溝？

市府副發言人鍾明表示，針對今早基隆廟口有攤商未妥善處理油汙水一事，逕自排入水溝，造成環境髒亂的不當行為，謝國樑市長第一時間致電基隆市環保局，要求於12日下午5時前釐清事實、找出汙染源頭，並依相關法令從重裁罰，並對外界說明。