台東幼兒園招生3月25日開跑！線上登記、4月14日抽籤

台東縣115學年度公共化幼兒園與準公共幼兒園招生即將展開，家長準備幫孩子報名入園。縣長饒慶鈴表示，今年招生作業將於3月25日開跑，採取線上登記、統一抽籤方式辦理，並優化志願選填與備取制度，希望讓招生流程簡便、穩定、公平及透明。

縣府教育處指出，115學年度幼兒園招生報名時間為3月25日上午9點起至3月31日下午4點止，家長可透過線上系統完成登記。抽籤作業則訂於4月14日上午10點辦理，當天下午5點公布錄取與備取名單。其中，公立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心採線上直播方式公開抽籤；準公共幼兒園則由各園辦理實體抽籤，確保招生過程公開透明，也讓家長能即時掌握結果。

今年招生制度也同步調整志願選填方式。以往家長可選填公共化幼兒園10間、準公共幼兒園5間，改為公共化幼兒園與準公共幼兒園各3間。教育處表示，此舉可讓家長更聚焦於實際就讀意願，減少重複錄取與反覆遞補情況，加快分發與報到流程，提升整體招生效率。

在錄取與備取制度方面，公共化幼兒園採「一人一正取」原則，每名幼生若正取1間園所，即不再保留其他園所備取資格；未獲正取者，最多可取得3間園所備取資格，以提高遞補機會。至於準公共幼兒園，則依各園招生名額與抽籤結果辦理，幼生可能同時在不同園所獲得正取或備取資格，家長可依需求選擇報到園所。

教育處也提醒，正取幼生須於4月15日至17日期間，由家長或監護人親自前往錄取幼兒園辦理報到；備取幼生則自4月21日起，由各園依備取順序通知家長辦理報到手續。