快訊

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

經典賽／不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

台東幼兒園招生3月25日開跑！線上登記、4月14日抽籤

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣115學年度公共化幼兒園與準公共幼兒園招生作業將於3月25日開跑，採取線上登記、4月14日統一抽籤方式辦理。圖／台東縣政府提供
台東縣115學年度公共化幼兒園與準公共幼兒園招生作業將於3月25日開跑，採取線上登記、4月14日統一抽籤方式辦理。圖／台東縣政府提供

台東縣115學年度公共化幼兒園與準公共幼兒園招生即將展開，家長準備幫孩子報名入園。縣長饒慶鈴表示，今年招生作業將於3月25日開跑，採取線上登記、統一抽籤方式辦理，並優化志願選填與備取制度，希望讓招生流程簡便、穩定、公平及透明。

縣府教育處指出，115學年度幼兒園招生報名時間為3月25日上午9點起至3月31日下午4點止，家長可透過線上系統完成登記。抽籤作業則訂於4月14日上午10點辦理，當天下午5點公布錄取與備取名單。其中，公立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心採線上直播方式公開抽籤；準公共幼兒園則由各園辦理實體抽籤，確保招生過程公開透明，也讓家長能即時掌握結果。

今年招生制度也同步調整志願選填方式。以往家長可選填公共化幼兒園10間、準公共幼兒園5間，改為公共化幼兒園與準公共幼兒園各3間。教育處表示，此舉可讓家長更聚焦於實際就讀意願，減少重複錄取與反覆遞補情況，加快分發與報到流程，提升整體招生效率。

在錄取與備取制度方面，公共化幼兒園採「一人一正取」原則，每名幼生若正取1間園所，即不再保留其他園所備取資格；未獲正取者，最多可取得3間園所備取資格，以提高遞補機會。至於準公共幼兒園，則依各園招生名額與抽籤結果辦理，幼生可能同時在不同園所獲得正取或備取資格，家長可依需求選擇報到園所。

教育處也提醒，正取幼生須於4月15日至17日期間，由家長或監護人親自前往錄取幼兒園辦理報到；備取幼生則自4月21日起，由各園依備取順序通知家長辦理報到手續。

幼兒園 饒慶鈴

延伸閱讀

北市公告公立幼兒園教師甄選簡章 4月14日起報名

餐碗被揮到地上！桃園幼兒園傳23幼生遭體罰 調查委員會速查重罰業者

台南招生溫差大！雙語校家長搶破頭 小校難撐頻傳退場

高中專業群科甄選3月9日起報名 87校提供7598名額

相關新聞

台東幼兒園招生3月25日開跑！線上登記、4月14日抽籤

台東縣115學年度公共化幼兒園與準公共幼兒園招生即將展開，家長準備幫孩子報名入園。縣長饒慶鈴表示，今年招生作業將於3月25日開跑，採取線上登記、統一抽籤方式辦理，並優化志願選填與備取制度，希望讓招生流程簡便、穩定、公平及透明。

不要戰爭！宜蘭悟元心靈園區為孫中山逝世101年舉辦愛與和平音樂會

為了紀念國父孫中山先生逝世101年，拒絕戰爭屠殺，中華中山大道建華會與中山聖道院院長李照楨宣布，明天3月12日植樹節，將在三星鄉悟元心靈文化園區舉辦愛與和平慈善音樂會，邀請民眾免費參與這場撫慰心靈的藝文饗宴。

基隆廟口巷弄油垢滿溢 環保局：掌握事證將開罰

基隆廟口仁三路巷弄近日油垢從水溝溢出，散發惡臭且路面易滑，民眾質疑店家未落實油脂分離。區公所已張貼公告暫停通行避免滑倒，...

台東災害風險高！饒慶鈴率團赴日本學防災打造韌性城市

面對近年極端氣候加劇與天然災害頻繁，防災議題愈來愈受到重視。台東同樣是地震與颱風災害較為頻繁的縣市，如何提升防災意識與應變能力，也成為地方政府的重要課題。縣長饒慶鈴今率領縣府團隊及11位鄉鎮市長前往日本參訪，走訪東京臨海廣域防災公園，並在園區內的Sona Area Tokyo體驗「東京直下72小時」防災模擬課程，希望藉由實地觀摩，學習日本的防災教育與城市規畫經驗。

宜蘭9月9日國民體育日成立「運動處」 縣政府23局處全到位

在宜蘭地方人士及體育界大力爭取下，縣政府決定9月9日「國民體育日」當天成立「運動處」，員額編制20人，這也是縣政府繼今年2月成立原民處之後所成立的第23個局處，辦公場址位於目前的縣立體育場，盼能帶動宜蘭體育運動開啟新篇章。

基隆治安死角 深澳國小舊址動工拆除

基隆市深澳國小遷校後，舊校區閒置十七年，衍生治安與環境疑慮。市府昨動工拆除校舍，該基地騰空後將先開闢臨時停車場，再視地方需求運用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。