聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
悟元心靈文化園區的中山聖道院是少數敬奉國父孫中山先生的園區，為紀念其逝世101年，訂3月12日上午10時在悟元園區舉辦一場愛與和平慈善音樂會，免費入場。記者戴永華／攝影
悟元心靈文化園區的中山聖道院是少數敬奉國父孫中山先生的園區，為紀念其逝世101年,訂3月12日上午10時在悟元園區舉辦一場愛與和平慈善音樂會,免費入場。記者戴永華／攝影

為了紀念國父孫中山先生逝世101年，拒絕戰爭屠殺，中華中山大道建華會與中山聖道院院長李照楨宣布，明天3月12日植樹節，將在三星鄉悟元心靈文化園區舉辦愛與和平慈善音樂會，邀請民眾免費參與這場撫慰心靈的藝文饗宴。

悟元心靈文化園區的中山聖道院是少數敬奉孫中山先生的園區，院長李照楨表示，最近美國與以色列對戰伊朗的軍事行動，造成人心不安，全球股市動盪，他敬佩孫中山先生以「天下為公」的宏大胸懷，奠定自由民主基石，更是當代守護人民安全與安定人心的精神燈塔，所以在國父逝世這天，舉辦愛與和平慈善音樂會。

台灣雜糧基金會執行長江聰淵不但會出席明天的音樂會，他更肯定這場活動是宗教與藝術的結合，期盼透過音樂撫慰人心。

愛與和平慈善音樂會免費入場，現場備有平安湯圓與平安粥，贈送紀念品。活動召集人蘇俊源表示，活動明天上午10時舉行，安排卑南族歌王南賢天等人演唱、鋼琴及薩克斯風表演，接著施放象徵101年紀念的101個彩色汽球，代表孫中山聖祖得道升天。

台東幼兒園招生3月25日開跑！線上登記、4月14日抽籤

台東縣115學年度公共化幼兒園與準公共幼兒園招生即將展開，家長準備幫孩子報名入園。縣長饒慶鈴表示，今年招生作業將於3月25日開跑，採取線上登記、統一抽籤方式辦理，並優化志願選填與備取制度，希望讓招生流程簡便、穩定、公平及透明。

不要戰爭！宜蘭悟元心靈園區為孫中山逝世101年舉辦愛與和平音樂會

為了紀念國父孫中山先生逝世101年，拒絕戰爭屠殺，中華中山大道建華會與中山聖道院院長李照楨宣布，明天3月12日植樹節，將在三星鄉悟元心靈文化園區舉辦愛與和平慈善音樂會，邀請民眾免費參與這場撫慰心靈的藝文饗宴。

基隆廟口巷弄油垢滿溢 環保局：掌握事證將開罰

基隆廟口仁三路巷弄近日油垢從水溝溢出，散發惡臭且路面易滑，民眾質疑店家未落實油脂分離。區公所已張貼公告暫停通行避免滑倒，...

台東災害風險高！饒慶鈴率團赴日本學防災打造韌性城市

面對近年極端氣候加劇與天然災害頻繁，防災議題愈來愈受到重視。台東同樣是地震與颱風災害較為頻繁的縣市，如何提升防災意識與應變能力，也成為地方政府的重要課題。縣長饒慶鈴今率領縣府團隊及11位鄉鎮市長前往日本參訪，走訪東京臨海廣域防災公園，並在園區內的Sona Area Tokyo體驗「東京直下72小時」防災模擬課程，希望藉由實地觀摩，學習日本的防災教育與城市規畫經驗。

宜蘭9月9日國民體育日成立「運動處」 縣政府23局處全到位

在宜蘭地方人士及體育界大力爭取下，縣政府決定9月9日「國民體育日」當天成立「運動處」，員額編制20人，這也是縣政府繼今年2月成立原民處之後所成立的第23個局處，辦公場址位於目前的縣立體育場，盼能帶動宜蘭體育運動開啟新篇章。

基隆治安死角 深澳國小舊址動工拆除

基隆市深澳國小遷校後，舊校區閒置十七年，衍生治安與環境疑慮。市府昨動工拆除校舍，該基地騰空後將先開闢臨時停車場，再視地方需求運用。

