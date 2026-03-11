不要戰爭！宜蘭悟元心靈園區為孫中山逝世101年舉辦愛與和平音樂會

為了紀念國父孫中山先生逝世101年，拒絕戰爭屠殺，中華中山大道建華會與中山聖道院院長李照楨宣布，明天3月12日植樹節，將在三星鄉悟元心靈文化園區舉辦愛與和平慈善音樂會，邀請民眾免費參與這場撫慰心靈的藝文饗宴。

悟元心靈文化園區的中山聖道院是少數敬奉孫中山先生的園區，院長李照楨表示，最近美國與以色列對戰伊朗的軍事行動，造成人心不安，全球股市動盪，他敬佩孫中山先生以「天下為公」的宏大胸懷，奠定自由民主基石，更是當代守護人民安全與安定人心的精神燈塔，所以在國父逝世這天，舉辦愛與和平慈善音樂會。

台灣雜糧基金會執行長江聰淵不但會出席明天的音樂會，他更肯定這場活動是宗教與藝術的結合，期盼透過音樂撫慰人心。

愛與和平慈善音樂會免費入場，現場備有平安湯圓與平安粥，贈送紀念品。活動召集人蘇俊源表示，活動明天上午10時舉行，安排卑南族歌王南賢天等人演唱、鋼琴及薩克斯風表演，接著施放象徵101年紀念的101個彩色汽球，代表孫中山聖祖得道升天。

悟元心靈文化園區的中山聖道院是少數敬奉國父孫中山先生的園區，為紀念其逝世101年，訂3月12日上午10時在悟元園區舉辦一場愛與和平慈善音樂會，免費入場。記者戴永華／攝影