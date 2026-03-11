快訊

基隆廟口巷弄油垢滿溢 環保局：掌握事證將開罰

中央社／ 基隆11日電

基隆廟口仁三路巷弄近日油垢從水溝溢出，散發惡臭且路面易滑，民眾質疑店家未落實油脂分離。區公所已張貼公告暫停通行避免滑倒，環保局今天表示，已掌握事證將對行為人開罰。

民眾在臉書社團上傳影片，顯示仁三路29巷地面布滿黃色油垢，指出清完2天又滿出來，地面等於天天都是油的，「不要說騎車了，走路都有困難」。

仁愛區公所、仁德里辦公處已在該處巷弄放置三角錐並張貼告示，因水溝油垢溢出暫停通行避免滑倒，並說明經多次協調，商家仍未落實油脂分離，依舊排出油垢，已協調環保局加強稽查，區公所將安排清抽水溝。

仁愛區長李宗奇表示，此處水溝溝底較低，不易排入周邊大排，短期會派員清洗路面，以人工撈油清污，並與里民、里長商量設置棧板，提高行人安全；長期將重做水溝，已請廠商評估拉平溝底坡度。

環保局清潔隊區隊長曹宏儒指出，環保局已掌握相關事證，將依廢棄物清理法對行為人告發；另提醒民眾及店家，不要將廚餘及清洗後的油污倒入水溝，避免造成水溝阻塞、產生異味。

民進黨市議員鄭文婷表示，環保局、衛生局應加強稽查店家，是否有落實油脂分離，否則縱使這次清乾淨，還會出現同樣情形。

