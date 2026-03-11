台東災害風險高！饒慶鈴率團赴日本學防災打造韌性城市

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
參訪團隊透過模擬大規模地震發生後的72小時情境，從逃離現場、災區求生到避難所生活等過程，讓人更能理解災害發生時民眾會面臨的實際狀況。圖／台東縣政府提供
面對近年極端氣候加劇與天然災害頻繁，防災議題愈來愈受到重視。台東同樣是地震與颱風災害較為頻繁的縣市，如何提升防災意識與應變能力，也成為地方政府的重要課題。縣長饒慶鈴今率領縣府團隊及11位鄉鎮市長前往日本參訪，走訪東京臨海廣域防災公園，並在園區內的Sona Area Tokyo體驗「東京直下72小時」防災模擬課程，希望藉由實地觀摩，學習日本的防災教育與城市規畫經驗。

饒慶鈴表示，台灣與日本同樣位於地震帶，也常受到颱風侵襲，台東每逢颱風季或地震發生時，交通、民生與山區聚落都可能受到影響，因此防災準備不能只停留在災後救援，更重要的是平時的整備與教育。她指出，這次到東京臨海廣域防災公園參訪，透過模擬大規模地震發生後的72小時情境，從逃離現場、災區求生到避難所生活等過程，讓人更能理解災害發生時民眾會面臨的實際狀況。

她也提到，東京臨海廣域防災公園平時是一處大型公園，民眾可以在園區休憩、運動，但一旦發生重大災害，整個園區就能迅速轉換為防災指揮中心與避難據點，這種把防災設計融入城市公共空間的做法相當值得參考。透過讓民眾在日常生活中就能接觸防災教育，也有助於在災害發生時保持冷靜、知道如何自救與互助。

縣府指出，台東地形南北狹長，山區面積廣闊，遇到颱風豪雨或地震時，交通中斷、物資運補以及弱勢族群安置都會面臨挑戰，因此防救災一直是縣政的重要工作之一。縣府長期透過防災演練、社區宣導與跨單位合作，加強災害整備與應變機制，希望在災害發生時能更快速動員資源。

未來將參考日本的經驗，思考如何把防災功能融入公共建設與社區空間，例如公園、活動中心等場所，在平時提供民眾使用，災害發生時則能轉為避難與支援據點，同時持續提升民眾的防災觀念與自救能力，逐步打造更具韌性的城市環境。

台東縣長饒慶鈴（左三）今率領縣府團隊及11位鄉鎮市長前往日本參訪，走訪東京臨海廣域防災公園，並在園區內的Sona Area Tokyo體驗「東京直下72小時」防災模擬課程。圖／台東縣政府提供
極端氣候 災害 台東 饒慶鈴

